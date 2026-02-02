El Supremo envía a la Audiencia Nacional la investigación a Ábalos, Cerdán y Koldo por los presuntos amaños de obra pública

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado a la Audiencia Nacional (AN) la causa en la que investigaba al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el empresario Víctor de Aldama y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por los presuntos amaños de obra pública.

En un auto, el magistrado remite al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' esta línea de investigación después de que Ábalos renunciase a su acta de diputado. El Supremo, explica, ha perdido la competencia para continuar indagando en estos hechos.

La pieza separada que ahora se remite al Juzgado Central de Instrucción Número 2 fue abierta el pasado mes de septiembre para investigar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas. Se trata de unas pesquisas que, según el hasta ahora instructor, se encuentran en una fase incipiente.

De esta forma, el Supremo se queda únicamente —en lo referido al caso Koldo— con el juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, previsto para abril.

El auto del magistrado Puente explica que el acuerdo de pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda establece que en las causas contra aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad se haya perdido la condición de aforado.

Lo que determina también, en sentido inverso, que hasta que no se dicte el auto de apertura de juicio oral, la pérdida de la condición de diputado o senador comporta la incompetencia sobrevenida del Tribunal Supremo para la instrucción y enjuiciamiento de la causa. Eso es lo que ocurre con la pieza separada abierta en septiembre para investigar las adjudicaciones de obra pública.

Lo que ya investiga la Audiencia Nacional

En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación dentro del propio 'caso Koldo'. La pieza principal gira en torno a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Moreno también investiga bajo secreto los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes. En concreto, por la sospecha de que Ábalos y Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles internos del partido para blanquear dinero procedente de sus presuntas actividades ilegales.

El nombre de Ábalos también ha aparecido en otra causa investigada en la Audiencia Nacional, en este caso por el juez Santiago Pedraz. Se trata del conocido como 'caso hidrocarburos', en el que se investiga un supuesto fraude a través de la empresa Villafuel, por el que también está imputado Aldama.