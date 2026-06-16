La Audiencia Nacional rechaza suspender la declaración de Zapatero por la pieza de las joyas de Ferraz

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para aplazar la declaración prevista para este miércoles en relación con la pieza separada abierta tras el hallazgo de unas joyas durante el registro de su oficina de la calle Ferraz, valoradas en 1,3 millones de euros.

En un auto, el magistrado sostiene que la citación no supone una vulneración del derecho de defensa, ya que los hechos sobre los que debe declarar son los mismos que ya figuran en la causa principal. Según Calama, la pieza separada de las joyas no ha incorporado nuevos hechos ni ha modificado el contenido de la investigación.

El instructor señala que, aunque la pieza separada fue abierta el pasado día 12, su contenido se limita al acta de intervención de las piezas de joyería y a la tasación pericial que ya estaban incorporadas en la causa principal. Por ello, considera que la defensa ya tenía acceso a esa información.

Es una pieza separada por organización, pero no cambia el fondo

El juez recuerda que el hecho que motivó la apertura de esta pieza —la intervención de los objetos de valor y su posible relevancia tributaria— ocurrió el pasado 19 de mayo y consta en las actuaciones desde esa fecha.

Para Calama, la creación de la pieza separada responde únicamente a una cuestión de organización procesal ante la posible relación de estos hechos con delitos fiscales y de contrabando. A su juicio, no introduce elementos nuevos que requieran más tiempo de preparación por parte de la defensa.

El magistrado descarta así que exista una situación de indefensión material, al considerar que Zapatero podrá declarar sobre los mismos hechos que ya motivaron su citación en la causa principal. Ambas declaraciones se mantienen el mismo día por motivos de coherencia y economía procesal.

Además, el juez recuerda que la defensa puede solicitar nuevas diligencias o declaraciones adicionales si lo considera necesario, una posibilidad que, según el auto, evita cualquier perjuicio irreparable para el investigado.