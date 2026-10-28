Audio | La conversación entre el centro de control y el maquinista antes del accidente de Urda: "Reanude marcha"

Las grabaciones de las conversaciones entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas de los trenes accidentados en Urda (Toledo) permiten reconstruir los minutos previos a la colisión entre un AVE y un Iryo, que ha dejado al menos 68 fallecidos.

A las 8:31 horas, el maquinista del AVE comunicó una incidencia en el sistema de seguridad LZB. Desde el centro de control le explicaron que la central de Urda había sufrido una caída, lo que había provocado la detención del convoy.

Durante los siguientes minutos, los operadores consultaron cómo proceder y trasladaron indicaciones al conductor para desconectar y volver a conectar el sistema. Finalmente, a las 8:36 horas, recibió una autorización que podría resultar determinante para esclarecer las causas del accidente:

"Maquinista de tren 2080, desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal".

Una orden contraria al protocolo de seguridad

Según las fuentes consultadas, la autorización para continuar a marcha normal contravenía los protocolos, que en esas circunstancias exigían circular a "marcha a la vista", con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

Las grabaciones también recogen las comunicaciones con la maquinista del Iryo, que había advertido de que su tren permanecía detenido ante la señal de entrada de Urda por "una pérdida de transmisión con velocidad meta 40".

Aunque desde Adif también le indicaron que reiniciara el sistema LZB, la conductora volvió a llamar porque no conseguía poner el tren en marcha.

De este modo, las conversaciones reflejan que el centro de control conocía que el Iryo permanecía inmovilizado en la misma vía por la que avanzaba el AVE. La orden de continuar a velocidad normal se sitúa así entre los elementos clave para determinar qué ocurrió antes de la colisión.

El audio

Puedes escuchar aquí el audio, o leer su transcripción.

Audio Audio | La conversación entre el Centro de Control y los maquinistas Your browser does not support the audio element.

Conversación previa a la emisión de la orden

Maquinista: ¡Atocha! Hola, no te oigo bien. Mira, el 2080 me ha dado un fallo de transmisión por bloqueo parcial 000. ¿Me escuchas?

Operador del CRC de Atocha: Sí, sí, te escucho. Vale, pues le voy a autorizar. Espera...

Voz de fondo: Nos está llamando... Nos está llamando al 80.

Otra voz de fondo: Habrá que desconectarle, claro.

Operador del CRC de Atocha: Ahora me han dicho que estás en un punto de parada, ¿verdad?

Maquinista: Sí.

Operador del CRC de Atocha: Es que se ha caído la central de Urda. Así que por eso te estaba preguntando. Un momentito.

Maquinista: Vale, vale.

Operador del CRC de Atocha: Espera, que estamos valorando desconectar o no, un momentito.

Maquinista: Vale, vale.

Operador del CRC de Atocha: ¿Desconecto? BSL, ¿no? De tirón. Venga, vale. Pues puedes apuntar, vamos a desconectar, ¿vale?

Maquinista: Sí, vale, de acuerdo.

Se escuchan ruidos de papeles y conversaciones de fondo.

Operador del CRC de Atocha: Es que, macho... Un momento, que me han dejado el marcador de la hoja... Vale, pues a ver. El mnemotécnico es desconexión LZB 4.

Maquinista: LZB 4.

Operador del CRC de Atocha: Maquinista de tren, desconecte...

Maquinista: Sí, maquinista... ¿Con qué número?

Operador del CRC de Atocha: No, espera, estaba mirando porque este es "desconecte y vuelva a conectar"... Pero espera...

Voz de fondo: No es el 4, es el 5... Claro, es que no se puede...

Operador del CRC de Atocha: Espera un momento. Es que me están diciendo que lo están volviendo... porque dicen que lo van a arreglar.

Voz de fondo: ¿Y "vuelva a conectar" no nos vale? ¿Y volvemos a pasar por allá?

Otra voz de fondo: Es el 4. Cuando pase de Urda y se acabe el problema, conectará otra vez.

Operador del CRC de Atocha: Vale, pues entonces sí es el "vuelva a conectar", ¿vale? Porque luego, cuando pase Urda, que ya no tenemos ese problema, cuando pase por algún CDI volverá a tomar.

Maquinista: Vale.

Operador del CRC de Atocha: Vale, pues es el LZB 4 y hemos dicho que el mío es 773.

Maquinista: 773.

Emisión y confirmación de la orden a las 08:36

Operador del CRC de Atocha: CRC Atocha a maquinista de tren S2080.

Maquinista: Sí, 2080.

Operador del CRC de Atocha: A las 08:36. Y esto dice: "Maquinista de tren 2080, desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude la marcha al amparo del BSL, con marcha normal".

Maquinista: "Maquinista de tren 2080, desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude la marcha al amparo del BSL, ¿con marcha normal?".

Operador del CRC de Atocha: Sí.