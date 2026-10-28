Colisionan dos trenes de pasajeros en Toledo y dos de sus vagones caen por un terraplén

Dos trenes de pasajeros han colisionado a primera hora de este miércoles en el municipio de Los Yébenes (Toledo).

Dos trenes de pasajeros han colisionado a primera hora de este miércoles en el municipio de Los Yébenes (Toledo), en un accidente en el que dos vagones han caído por un terraplén, según fuentes del 112.

El suceso ha obligado a interrumpir la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Adif ha confirmado la incidencia a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que ha informado de un alcance entre dos convoyes.

El accidente se ha producido alrededor de las 8:30 horas, según las primeras informaciones. En la zona trabajan bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios y equipos sanitarios, entre ellos tres helicópteros y dos UVI.

Por el momento, se desconocen las causas del choque y no se ha precisado el alcance de los daños personales. La circulación ferroviaria permanece suspendida mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar.