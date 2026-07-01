Un autobús choca contra un edificio en Lleida y deja 43 heridos, varios críticos

El balance de heridos por el accidente de un autobús registrado este miércoles en la Rambla Ferran de Lleida se ha elevado a 43 personas, después de que el vehículo impactara contra la fachada de un edificio.

Según ha informado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), cuatro afectados se encuentran en estado crítico y otros siete presentan heridas menos graves. La mayoría de los lesionados han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida para recibir atención médica.

Amplio despliegue de emergencias

Además de los heridos de mayor gravedad, otras 32 personas resultaron heridas leves. Algunas fueron evacuadas a centros sanitarios, mientras que otras no necesitaron traslado.

Para atender la emergencia, el SEM movilizó 11 unidades terrestres, un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos, mientras que los Bombers de la Generalitat desplazaron 14 dotaciones para colaborar en la evacuación de los pasajeros y asegurar la zona del siniestro.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado su apoyo a los afectados y a sus familias, además de agradecer la labor de los servicios de emergencia. También ha mantenido contacto con el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, para seguir la evolución de la situación.