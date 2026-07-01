Un incendio por el cuadro eléctrico calcina una casa y hace evacuar a una mujer en Valdeorras
SIN HERIDOS
La única ocupante del inmueble donde se produjo el incendio en Valdeorras fue evacuada por la Guardia Civil y no resultó herida durante el incidente.
Efectivos del GES Valdeorras y del Parque Comarcal de Bomberos de Valdeorras intervinieron este martes en un incendio registrado en el cuadro eléctrico de una vivienda situada en la Rúa do Cabeceiro, en Sobradelo (Carballeda de Valdeorras).
A la llegada de los servicios de emergencia, agentes de la Guardia Civil ya habían evacuado a la única ocupante del inmueble, que se encontraba en el exterior y fuera de peligro.
Tras realizar las correspondientes comprobaciones de seguridad y confirmar que no existía fuego activo, los equipos de intervención procedieron a la ventilación de la vivienda para eliminar el humo acumulado en el interior.
La actuación fue coordinada por el CIAE 112 Galicia y se saldó sin daños personales.
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