Ayudas por los incendios forestales de 2026: quién puede solicitarlas y cuánto dinero recibirá cada explotación agraria

El Gobierno aprueba 9 millones en ayudas para agricultores y ganaderos afectados por los incendios de 2026.

El Gobierno ha aprobado nueve millones de euros en ayudas para agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales de 2026. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que regula la concesión directa de estas subvenciones para compensar las pérdidas económicas y facilitar la recuperación de las explotaciones dañadas.

La medida responde a una campaña especialmente grave, en la que los incendios han afectado a más de 270.000 hectáreas en España, de las que alrededor de 60.000 corresponden a superficie agraria. Los fuegos han provocado daños en cultivos, pastos, colmenares e infraestructuras rurales, además de comprometer la actividad económica de numerosas zonas.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha explicado que estas ayudas complementan el sistema de seguros agrarios, que considera la principal herramienta para gestionar los riesgos de un sector cada vez más expuesto a fenómenos climáticos extremos.

¿Quién puede solicitar las ayudas por los incendios de 2026?

Las subvenciones están dirigidas a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que tuvieran contratado un seguro agrario combinado y hayan tenido derecho a una indemnización por los daños ocasionados por los incendios.

El objetivo es cubrir parte de las pérdidas que no hayan quedado compensadas por el seguro y contribuir a recuperar la actividad productiva. Para ello, el real decreto establece dos líneas de ayudas extraordinarias.

La primera permitirá incrementar las subvenciones públicas a la contratación de seguros agrarios, sumando las aportaciones estatales y autonómicas hasta alcanzar el 70% del coste total de la póliza. Podrán beneficiarse los titulares de seguros vigentes que hayan sufrido daños indemnizables por incendios declarados entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de 2026.

La segunda contempla ayudas directas para compensar las pérdidas económicas de las explotaciones aseguradas cuya producción haya resultado dañada por el fuego.

Hasta 3.500 euros por hectárea para frutales y 450 euros por bovino

Las cuantías de las ayudas se calcularán en función del tipo de producción afectada, con importes específicos para cultivos agrícolas y explotaciones ganaderas.

Entre las cantidades máximas previstas destacan:

Viñedo: hasta 900 euros por hectárea

Olivar: hasta 500 euros por hectárea

Cítricos: hasta 1.900 euros por hectárea

Frutales: hasta 3.500 euros por hectárea

Ganado bovino: hasta 450 euros por animal afectado

Apicultura: hasta 120 euros por colmena afectada

Estas cantidades buscan compensar parte de los daños sufridos y ayudar a los productores a mantener sus explotaciones tras los incendios.

Tramitación simplificada para acelerar los pagos

El Gobierno prevé que las ayudas se gestionen mediante un procedimiento simplificado y mayoritariamente automático, con el propósito de reducir las cargas administrativas y agilizar la llegada del dinero a los afectados.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Agricultura pretende garantizar la continuidad de las explotaciones, proteger el empleo y contribuir a la recuperación económica y social de las zonas rurales afectadas por los incendios forestales de 2026.