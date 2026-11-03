La superficie calcinada en Galicia por los incendios forestales se reduce un 95% respecto a 2025

Los incendios forestales quemaron entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 un total de 5.318,9 hectáreas en Galicia, lejos de las cerca de 120.000 hectáreas arrasadas en la ola de fuegos de 2025 (unas 22 veces más). Este dato supone el cuarto más bajo en la última década en Galicia, solo por encima de 2018 (2.599,66 hectáreas), 2024 (2.644,70) y 2021 (4.403,18). En el otro extremo, destacan las olas de incendios de 2025 (118.763,65), 2017 (62.096,26) y 2022 (51.642,58).

En su balance en el Parlamento gallego al cierre de la época de alto riesgo -que fue del 1 de julio al 31 de octubre este año-, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó que en 2026 hubo menos incendios, menos superficie quemada y con una respuesta más rápida que el año pasado, lo cual valoró que se hace “sen ningún triunfalismo, pois non hai lugar para a autocompracencia”. Del total de superficie calcinada en 2026, unas 3.100 hectáreas son arboladas y el resto de monte raso. Tan solo hubo dos grandes incendios forestales (de más de 500 hectáreas), que fueron los de Ponteareas (886 hectáreas en abril) y Calvos de Randín (520 hectáreas en septiembre).

La conselleira resaltó que en 2025 hubo 1.470 incendios, mientras que este año bajaron a 1.227, un 16,5% menos. La superficie arrasada disminuyó un 95,6% frente al año anterior. Resaltó que hubo 933 conatos, por lo que ocho de cada diez fuegos quedaron en menos de una hectárea. El tiempo de respuesta fue de 20 minutos.

Situación 2

La activación de la Situación 2, con peligro para casas, se produjo en siete ocasiones en 2026, 98 menos que las 105 de 2025. Y valoró que estas cifras tienen lugar en el verano más cálido desde 1961, con un 22% menos de precipitaciones. Asimismo, la conselleira contrastó la cifra de la comunidad, “moi inferior a referencias históricas”, con el aumento de superficie quemada en el conjunto de 2026 en España, en ese caso casi el doble de la media de los últimos diez años.

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Uno de los puntos sobre los que puso el foco la conselleira do Medio Rural es que la Unidade de Investigación de Incendios Forestais ha investigado 819 incendios de 1.227, el 70% del total -438 fueron por incidencias no forestales. Desde la creación de la UIFO van 142 investigados en la comunidad por provocar fuegos. Aquí apuntó a que se identificaron 30 casos vinculados a la red eléctrica y otros 16 fuegos relacionados con la red ferroviaria y agregó que se pidió a Adif su plan de trabajos de prevención de incendios. Entre otros datos ofrecidos, la aplicación ALume recibió un total de 400 alertas.