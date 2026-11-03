Ayudas y nuevas medidas de seguridad ferroviaria tras el accidente de Urda: indemnizaciones de hasta 216.000 euros

Ayudas para las víctimas y nuevas medidas de seguridad tras el accidente ferroviario de Urda, que dejó 69 fallecidos y más de 200 heridos.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete de 30 millones de euros en ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que dejó 69 fallecidos y más de 200 heridos. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto-ley que contempla indemnizaciones, anticipos económicos y mejoras en la protección laboral de los afectados. Además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria y evitar que se repita una tragedia similar.

Las medidas se articulan en tres grandes bloques: ayudas a las víctimas, protección de los usuarios frente a los sobrecostes del transporte alternativo y mejoras en la seguridad de la red ferroviaria.

Uno de los vagones afectados del Iryo en el accidente de Urda. | Europa Press

30 millones de euros en ayudas para las víctimas

El paquete económico cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros, repartidos en dos partidas de 15 millones: una destinada a las ayudas directas y otra al anticipo de las indemnizaciones de los seguros. Entre las principales compensaciones aprobadas destacan:

72.121 euros por cada fallecido en concepto de ayuda directa para sus familiares.

Otros 72.121 euros por fallecimiento como anticipo de la indemnización del seguro obligatorio.

Hasta 216.364 euros por fallecimiento al sumar las ayudas y la cobertura del seguro obligatorio de viajeros.

Entre 2.404 y 84.141 euros para los heridos , en función de la gravedad de las lesiones. Estas cantidades también se duplican mediante el anticipo correspondiente.

Compatibilidad con otras indemnizaciones: las ayudas serán compatibles con las compensaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil.

Exención fiscal: las cantidades estarán exentas de tributación en el IRPF y no tendrán que devolverse.

El objetivo es que las víctimas y sus familias puedan disponer de recursos económicos cuanto antes, sin tener que esperar a que concluyan los procedimientos judiciales o administrativos para recibir las indemnizaciones que les correspondan.

Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda. | Europa Press

Bajas laborales y atención personalizada a los afectados

El decreto también introduce medidas específicas para proteger a las personas que sufrieron lesiones en el accidente y necesitan permanecer de baja. Las principales novedades son:

Incapacidad temporal específica: se establece una protección laboral especial para las víctimas, con una cobertura económica mejorada.

Consideración de accidente laboral: las bajas derivadas del siniestro tendrán esta consideración desde el primer día.

Oficinas de atención integral: se habilitarán puntos de atención en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas donde residan los afectados.

Asistencia personalizada: las víctimas y sus familiares podrán recibir ayuda para gestionar las indemnizaciones, prestaciones y trámites administrativos.

Atención a domicilio: se facilitará el acceso a los servicios de la Administración a quienes no puedan desplazarse.

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España) | La Región

Límites a los precios de los transportes alternativos

Otra de las medidas aprobadas busca evitar que los pasajeros afectados por una interrupción del servicio ferroviario tengan que asumir precios desproporcionados para desplazarse por otros medios.

El Gobierno establecerá límites a las tarifas de los transportes alternativos en situaciones de emergencia, después de detectar incrementos de precios que llegaron a multiplicarse por ocho o nueve tras el accidente. La intención es impedir que las compañías de transporte puedan aprovechar situaciones excepcionales para elevar excesivamente los precios de billetes de autobús, avión u otros servicios alternativos.

Menos trenes en el AVE Madrid-Sevilla

En el apartado de seguridad ferroviaria, una de las decisiones más inmediatas afectará a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El servicio se recuperará con una reducción temporal de las frecuencias mientras se completan las revisiones extraordinarias de sus sistemas de protección. El Ministerio también prevé acelerar la implantación del sistema ERTMS de nivel 2, que sustituirá al actual LZB. La previsión anunciada sitúa su puesta en funcionamiento en el primer trimestre de 2027.

Entre los cambios en los protocolos de circulación destaca la obligación de que un segundo controlador de Adif valide las órdenes operativas críticas cuando se produzca una caída del sistema LZB. De esta forma, se pretende evitar que una decisión de circulación de especial relevancia dependa de una única persona.

Accidente de tren en Urda, Toledo | Europapress

Más controles, personal y tecnología en la red ferroviaria

El plan extraordinario anunciado por Óscar Puente incluye también cambios en los centros de control y en los procedimientos de trabajo de los profesionales ferroviarios. Entre las actuaciones previstas se encuentran:

Refuerzo de las plantillas de Adif: se incorporará más personal a los centros de regulación y control del tráfico ferroviario.

Revisión de los descansos: se estudiarán los turnos y los periodos de descanso de los trabajadores para reducir la fatiga, especialmente en los turnos nocturnos.

Más formación y simulacros: se reforzará la preparación de los controladores para responder ante situaciones excepcionales y fallos técnicos.

Nuevos protocolos de circulación: se revisarán las instrucciones que deben seguir los profesionales cuando dejan de funcionar los sistemas automáticos de protección.

Mayor supervisión: se analizarán los procedimientos de control y las comunicaciones entre los centros de gestión y los maquinistas.

El Ministerio también impulsará nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la detección de incidencias. Se desarrollará un sistema informático con alertas automáticas, registros electrónicos e inteligencia artificial, además de una réplica digital de la red ferroviaria que permita supervisar las operaciones y detectar posibles anomalías.

Accidente de tren en Urda, Toledo. | Europa Press

Cambios en los trenes y en la protección de los pasajeros

Las actuaciones no se limitarán a los centros de control y a los sistemas de señalización. El Gobierno también estudiará modificaciones relacionadas con la seguridad de los propios convoyes y la protección de los viajeros. Entre las cuestiones que se analizarán figuran:

Los compartimentos para equipajes: se estudiará mejorar su diseño para evitar que las maletas puedan desplazarse y salir despedidas en caso de frenazos o impactos.

Los asientos y sus materiales: se revisarán aspectos de su configuración y resistencia para reducir posibles lesiones.

La seguridad de los pasajeros: se analizarán nuevas medidas de protección en el interior de los trenes. Por el momento, no se contempla la instalación generalizada de cinturones de seguridad.

Además, se realizará una revisión independiente de los procedimientos ferroviarios tomando como referencia los estándares de seguridad de otros medios de transporte, como la aviación civil.