Ayuso acusa al Gobierno de “abandonarla” en México y Moncloa replica que rechazó protección

Isabel Díaz Ayuso, durante uno de los actos de su viaje institucional a México en una imagen de archivo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes al Gobierno de España y al Ejecutivo mexicano de haberla puesto “en peligro” durante su viaje a México, un país que calificó como “profundamente violento” y “sumido por el narcotráfico”. Desde Moncloa, sin embargo, niegan las acusaciones y aseguran que Ayuso no solicitó seguridad ni protección adicional.

La dirigente madrileña reapareció públicamente tras cancelar parte de su agenda en México y regresar a España este martes. En una entrevista radiofónica, sostuvo que tanto el Gobierno de Claudia Sheinbaum como el de Pedro Sánchez contribuyeron a generar un clima hostil durante su estancia.

Moncloa asegura que Ayuso rechazó seguridad

Fuentes del Gobierno central afirman que la Comunidad de Madrid comunicó el viaje conforme al protocolo habitual, pero que no facilitó la agenda completa ni pidió medidas especiales de protección.

Desde Moncloa sostienen además que la Embajada de España en México ofreció apoyo logístico, transporte y seguridad, aunque el equipo de Ayuso habría rechazado esos servicios. Según estas fuentes, la presidenta madrileña “nunca comunicó ningún incidente” relacionado con su seguridad durante el viaje.

Ayuso denuncia un “boicot” en México

Ayuso también acusó al Gobierno mexicano de haber intentado boicotear varios actos previstos en su agenda, incluidos eventos vinculados a los Premios Platino y a actividades culturales relacionadas con el musical Malinche, de Nacho Cano.

La presidenta madrileña aseguró que decidió cancelar parte de su estancia para “no poner en peligro” a su equipo y afirmó contar con pruebas sobre las presuntas presiones recibidas.

Por su parte, el Gobierno mexicano y los organizadores de algunos de los eventos negaron haber amenazado o impedido la participación de Ayuso, defendiendo que la visita se desarrolló “con total libertad”.

Preguntado por la polémica, Pedro Sánchez evitó entrar en un enfrentamiento directo con la presidenta madrileña y aseguró que no quiere “polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y confrontación”.

La controversia llega después de varios días marcados por declaraciones cruzadas entre Ayuso y el Ejecutivo mexicano, en un viaje que terminó antes de lo previsto y que ha abierto un nuevo choque político entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.