Isabel Díaz Ayuso cancela el resto de su viaje a México tras los boicots sufridos por el gobierno local

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, hablando durante un meeting en Mexico.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tomó la decisión de cancelar la última parte de su visita a México tras los constantes boicots y ataques que sufre por parte de gobierno y autoridades locales.

Desde que el pasado domingo llegara a México, el viaje de Díaz Ayuso a México ha estado rodeado de polémica. Sus declaraciones en el pasado catalogando México como narcoestado o su presencia en un acto en homenaje a Hernán Cortes.

La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid llega tras la supuesta amenaza por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Xcaret de cerrar el complejo si Díaz Ayuso acude a la gala de los Premios Platino.

En un comunicado emitido por el gobierno regional de Madrid se explica la situación. “La presidenta del Gobierno mexicano boicotea la gala de los premios Platino: amenaza con cerrar el hotel donde se celebran si acude la presidenta Díaz Ayuso”.

En el comunicado califica esta postura del gobierno mexicano como un hecho sin precedentes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid mantuvo este viernes reuniones con los empresarios mexicanos antes de poner fin a su viaje.