Ayuso califica a Sánchez de "irresponsable" y "traidor" por Ceuta, sólo preocupado por "intereses electoralistas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "irresponsable" y "traidor" ante la crisis de Ceuta, al considerar que está centrado únicamente en sus "intereses electoralistas".

Durante la entrega de las Palomas de Bronce de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la mandataria regional recordó que España mantiene desde hace once años el nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista. "Pero el Gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar y, por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable, sino también un traidor", afirmó.

Ante la crisis de Ceuta, Ayuso denunció además el "abandono y olvido" por parte de Sánchez, a quien acusó de permanecer ajeno a los principales problemas del país.

"Allá la España que deje, si la invaden, si la empobrecen, si se pierden oportunidades, si se multiplican los problemas, si se abandona por la falta de médicos o de viviendas, pero a la vez se están promoviendo estas invasiones, ¿qué más le da?", lamentó.

La presidenta madrileña sostuvo que Sánchez está centrado en "su futuro judicial" y sus intereses "cortoplacistas, electoralistas", mientras, a su juicio, los grandes problemas de España continúan sin resolverse. "Nuestro país está abandonado, está cada vez más aislado y eso es lo que define la situación que estamos viviendo", concluyó Ayuso.