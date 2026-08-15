Marruecos frustra un intento de entrada de cientos de migrantes subsaharianos en Ceuta

Vista de la frontera entre España y Marruecos, a 15 de agosto de 2026.

La madrugada de este sábado transcurrió con normalidad y sin incidentes en la frontera de Ceuta, pese a la alerta ante un posible nuevo intento de entrada masiva desde Marruecos. Ambos países mantienen desplegados importantes dispositivos de seguridad para evitar que se repitan situaciones como la crisis migratoria registrada a finales de julio.

La zona fronteriza amaneció además cubierta por una densa niebla, aunque no se registraron movimientos significativos hacia la valla ni la costa ceutí. Por parte española, numerosos efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional permanecen activados, con unidades especializadas preparadas para intervenir ante cualquier intento de entrada irregular.

En el lado marroquí, sin embargo, las fuerzas de seguridad frustraron un intento de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, de acceder ilegalmente a Ceuta. Según fuentes de seguridad marroquíes, los migrantes se habían concentrado y escondido en una zona montañosa situada en las afueras de Fnideq, conocida en español como Castillejos, al suroeste de la ciudad autónoma.

Los agentes marroquíes lograron dispersar al grupo, aunque, según las mismas fuentes, los migrantes permanecen todavía en la zona. El operativo se mantiene activo ante la posibilidad de que puedan producirse nuevos intentos de acercamiento a la frontera.

Calma también en Melilla

La situación en la frontera de Melilla también transcurrió sin incidentes durante las primeras horas de este sábado, a pesar de los llamamientos difundidos en redes sociales desde Marruecos para intentar acceder irregularmente tanto a Ceuta como a Melilla.

Fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron que la jornada se desarrolla con normalidad y sin novedades, aunque con un despliegue policial superior al habitual en distintos puntos de la ciudad.

En los últimos días se han reforzado además las medidas de contención en la zona fronteriza, con la instalación de una valla en el tramo final del rompeolas y una barrera flotante. Estos elementos se suman al dispositivo de seguridad desplegado para hacer frente a posibles intentos de entrada por mar.

Por el momento, la tranquilidad continúa siendo la nota predominante tanto en Ceuta como en Melilla, mientras las autoridades mantienen activados los dispositivos ante posibles nuevos movimientos en la frontera.