Ayuso desata una tormenta política en México al homenajear a Hernán Cortés y reivindicar la conquista española

La visita de Isabel Díaz Ayuso a Ciudad de México ha desatado una fuerte polémica política y social tras participar en un homenaje a Hernán Cortés y al “mestizaje” organizado junto a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, del PAN. El acto, inicialmente previsto en la Catedral Metropolitana y posteriormente trasladado al auditorio donde se representa el musical Malinche, contó también con la presencia de Nacho Cano.

Durante su intervención, Ayuso defendió el mestizaje como un “mensaje de esperanza y alegría” y reivindicó figuras históricas como Isabel la Católica y Hernán Cortés. La dirigente madrileña aseguró que “habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos” y criticó a quienes “exprime[n] la confrontación para rehuir del presente”.

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción del oficialismo mexicano y de colectivos indígenas. Integrantes de Morena y organizaciones sociales acusaron a Ayuso de “sembrar discordia” y de blanquear la conquista española. En las protestas celebradas frente a la catedral se pudieron ver pancartas con mensajes como “Díaz Ayuso fuera de México” o “Llévate a Cortés junto a Nacho Cano”.

La Arquidiócesis Primada de México se desmarcó además del evento y canceló la misa prevista inicialmente en la Catedral Metropolitana alegando falta de permisos. La controversia también alcanzó a España, donde partidos como Más Madrid calificaron el viaje institucional de Ayuso como un “despropósito político”.

La figura de Hernán Cortés volvió así al centro del debate público en México, reabriendo la discusión sobre la conquista española y el legado histórico del mestizaje. Historiadores y divulgadores culturales criticaron que durante el acto se omitieran episodios violentos de la conquista, como la matanza de Cholula o la persecución de las culturas originarias tras la caída del Imperio azteca.