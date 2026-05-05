Sheinbaum replica a Ayuso: "Quienes reivindican a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje a México
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje a México | Comunidad de Madrid

La presencia de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una jornada sobre la "evangelización" de México, coincidiendo con su visita al país azteca, ha tenido réplica por voz de la presidenta Sheinbaum. "Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota, y también quienes reviven la conquista como salvación", ha advertido la mexicana.

Después de que las tensiones que ha buscado con España a raíz del comportamiento de los conquistadores españoles hace más de cinco siglos comenzaran a apaciguarse, Ayuso ha vuelto a agitar las aguas con su reivindicación de Isabel la Católica como una mujer que "cambió la historia de Occidente" al impulsar los viajes de exploración.

Asimismo, una vez el rey Felipe VI y el gobierno de España han dado pasos para reconocer la violencia que se utilizó durante la conquista, la mandataria madrileña ha optado por celebrar "los cinco siglos de mestizaje" entre ambos países, al tiempo que ha clamado por que "la libertad nunca tenga que pedir perdón por ser libertad".

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