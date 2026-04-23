Azcón afirma que el pacto de PP y Vox provoca estabilidad

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, reclamó “respeto” al resultado de las elecciones autonómicas del 8 de febrero, cuyo colofón es el acuerdo PP-Vox, que dará “estabilidad y liderazgo” a la Comunidad Autónoma para avanzar “en la dirección correcta”. Prometió centrar la legislatura en “el compromiso de lo público y la responsabilidad compartida”. “No partimos de cero, vivimos un momento de prosperidad histórico y lograr la estabilidad y el consenso va a favorecer que Aragón pueda seguir creciendo como lo viene haciendo”, incidió Azcón, recalcando que “ese fue el mandato que los aragoneses expresaron con claridad en las urnas”.

Jorge Azcón realzó “la altura de miras y el compromiso con el interés general de Aragón” por parte de PP y Vox, manifestando que “construir Aragón es honrar a quienes han sido partícipes de su impulso desde cualquier ámbito de nuestra sociedad”. Intervino en el acto oficial de celebración del Día de Aragón, en el Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes autonómicas, donde reivindicó “la historia y el futuro común” de turolenses, oscenses y zaragozanos, señalando que la Historia de Aragón se remonta a la Edad Media y continúa “a lo largo de los siglos” hasta la actual “etapa de prosperidad”, invitando a “soñar con un futuro esplendoroso”

El 23 de Abril no solo es festivo, sino que también es un día de “reivindicaciones justas para nuestra tierra”, dijo Azcón, añadiendo que “la historia de un pueblo también se escribe con sus ambiciones y retos, desde sus luchas y objetivos legítimos”. Urgió a “poner el acento en lo que nos une, la pasión por Aragón y por mejorar la vida de los aragoneses”, dejar atrás “las diferencias ideológicas”, y elogió “la generosidad” de los expresidentes de la comunidad, cuya galería de retratos inauguró el miércoles.

El jefe del Ejecutivo autonómico prometió “altura de miras y compromiso con el interés general de Aragón” y defendió la sanidad y la educación públicas, el acceso a la vivienda y la mejora del ferrocarril. “Aragón cuenta cada año con más personal sanitario, tanto en ciudades como en los pueblos, con más profesores, mejor pagados y más personas trabajando en políticas sociales, y eso se traduce en la reducción de las listas de espera quirúrgicas, el cumplimiento de los plazos que marca la ley de atención a la dependencia y en una mayor dotación de recursos para la educación”.

Vivienda

Expresó que la falta de vivienda “está lastrando el futuro vital de una generación entera de aragoneses y españoles” y, por lo tanto, “no podemos mirar a otro lado”, realzando el Plan Aragón Más Vivienda, que ha impulsado 3.000 viviendas públicas la pasada legislatura en las tres capitales provinciales, los municipios turísticos y pequeñas localidades, un plan dotado con 400 millones de euros hasta 2030.