PP y Vox alcanzan un acuerdo de gobierno en Aragón y Jorge Azcón será investido presidente

Jorge Azcón, presidente en funciones del Gobierno de Aragón, en una imagen de archivo.

Vox ha cerrado un acuerdo con el Partido Popular para facilitar la investidura de Jorge Azcón y entrar en el Gobierno de Aragón con un peso político superior al alcanzado en Extremadura.

El pacto, alcanzado tras 73 días de negociaciones, permite a Vox asumir la vicepresidencia primera del Ejecutivo autonómico y tres consejerías, una más que en el acuerdo extremeño, lo que consolida su influencia en la gestión del nuevo Gobierno.

Más peso en el Ejecutivo aragonés

Según fuentes de la negociación, el partido de Santiago Abascal controlará áreas clave como Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Medio Ambiente y Turismo. Además, obtendrá una vicepresidencia en la Mesa de las Cortes de Aragón y un senador autonómico.

El acuerdo se enmarca en una fórmula similar a la ya aplicada en Extremadura e incorpora el principio de “prioridad nacional”, que condiciona el acceso a determinadas ayudas públicas al criterio de preferencia para ciudadanos españoles, una medida que ha generado debate político y jurídico.

Un pacto con impacto político

El líder del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, logró la victoria electoral el pasado 8 de febrero, aunque sin mayoría absoluta, lo que ha hecho imprescindible el apoyo de Vox, que cuenta con 14 diputados en las Cortes.

Desde Vox defienden que el acuerdo incluye “las mismas medidas que en Extremadura” y aseguran que se trata de un paquete “más amplio en el caso de Aragón”, especialmente en materias como inmigración, ayudas sociales y políticas económicas.

Primer gobierno de Azcón con nuevo equilibrio

Con este pacto, Azcón inicia su segunda legislatura al frente del Gobierno aragonés, convirtiéndose en el primer presidente del Partido Popular en la comunidad que consigue revalidar mandato.

El acuerdo marca además un nuevo paso en la estrategia de Vox de consolidar su presencia en gobiernos autonómicos, incrementando su capacidad de influencia en áreas clave de gestión pública.