Aznar avisa de que el "futuro de Ceuta" es el de España y apunta que "la soberanía nacional no tiene vacaciones"

El expresidente José María Aznar ha advertido de que el "futuro de Ceuta" es también el de España, por lo que ha exigido al Gobierno de la Nación "firmeza" porque "la debilidad" de un Estado "es y será siempre provocadora". Dicho esto, ha recordado que "la soberanía nacional no tiene vacaciones" y que, tras ser "agredida" por la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos, "sólo cabe restaurarla".

Aznar se ha desplazado junto a su mujer, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, hasta Ceuta para mostrar su "apoyo y solidaridad" al pueblo ceutí y a su presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, con quien se ha reunido en el Palacio de la Asamblea. El expresidente, que fue recibido en los exteriores entre aplausos y loas de algunos de los asistentes, también firmó en el libro de honor y se reunió con otros miembros del Ejecutivo ceutí.

Durante el acto institucional, Aznar ha denunciado que en Ceuta "se ha violado la integridad territorial de España" y la "primera obligación" de un Estado es la de "recuperar el orden, la seguridad y la normalidad tan notoriamente conculcados desde ya hace más de un mes".

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El exjefe del Ejecutivo ha respaldado también las propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con su plan para la recuperación de Ceuta, insistiendo sobre que las personas que asaltan "nuestras fronteras no pueden permanecer en territorio nacional".

Aunque no ha citado expresamente al presidente del Gobierno, Aznar ha indicado que la soberanía nacional, tras "ser agredida" en una crisis como la que vivió Ceuta en el mes de agosto, "no tiene vacaciones", en alusión a la no interrupción de las vacaciones de Pedro Sánchez.