Doce migrantes detenidos en Ceuta tras una presunta emboscada con piedras a cuatro militares

Militares durante la madrugada en la zona de Benzú, en Ceuta, donde cuatro efectivos resultaron heridos tras una presunta agresión con piedras.

La tensión vuelve a crecer en Ceuta tras un incidente registrado durante la madrugada de este jueves en la zona de Benzú, donde cuatro militares resultaron heridos después de que un grupo de entre 30 y 40 personas presuntamente rodeara el vehículo en el que se desplazaban y comenzara a lanzar piedras contra ellos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 horas, cuando los efectivos del Ejército se dirigían a un punto de vigilancia establecido en la zona. Al llegar al lugar, varios individuos salieron desde distintos puntos y rodearon el automóvil.

Piedras contra el vehículo

Los presuntos agresores comenzaron a lanzar piedras de grandes dimensiones contra el coche, que sufrió daños de consideración. Ante la intensidad del ataque, los cuatro militares abandonaron el vehículo y emprendieron la huida a pie para ponerse a salvo.

La persecución continuó en dirección a Calamocarro, mientras los efectivos seguían recibiendo impactos de piedras. Como consecuencia de la agresión, los cuatro militares sufrieron diversas lesiones y contusiones.

Los efectivos consiguieron contactar con los servicios de emergencia a través del 112, lo que permitió activar un dispositivo en el que participaron agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Doce detenidos

A la llegada de las primeras patrullas, los presuntos agresores huyeron hacia Benzú. Las fuerzas de seguridad desplegaron entonces un dispositivo de búsqueda que permitió detener a doce personas, todas ellas de nacionalidad marroquí.

Algunos de los implicados habrían intentado escapar lanzándose al mar, por lo que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil mantuvo labores de localización en la zona.

La investigación permanece abierta para determinar las circunstancias del incidente, identificar al resto de participantes y esclarecer el grado de implicación de los detenidos.

Los militares recibieron asistencia médica

Los cuatro efectivos fueron trasladados posteriormente a un centro sanitario para recibir atención médica por las heridas sufridas durante el ataque. Según las primeras informaciones, presentaban lesiones y contusiones.

El incidente se produce en un contexto de elevada tensión en Ceuta después de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio y de las protestas y enfrentamientos ocurridos en los últimos días en distintos puntos de la ciudad autónoma.