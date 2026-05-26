Aznar dice que "El que pueda hacer que haga" cobra "más sentido que nunca"

El expresidente José María Aznar considera que la frase "El que pueda hacer que haga" cobra "más sentido que nunca" porque, a su entender, se necesitan "ciudadanos responsables" y "comprometidos" dispuestos a "actuar" y "servir" a España para "salir de esta situación insostenible".

Así lo asegura Aznar en un mensaje que difundió este lunes en redes sociales, coincidiendo con la publicación del sumario relativo al rescate de la aerolínea Plus Ultra, por el que el juez José Luis Calama ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y le ha citado a declarar como investigado el día 2 de junio.

"En esta situación insostenible de España, esa frase de que 'El que pueda hacer que haga' cobra más sentido que nunca porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos", afirma Aznar en el vídeo que ha colgado en Instagram y que ha recogido Europa Press.

Una frase que se remonta a noviembre de 2023

La frase "El que pueda hacer que haga" la pronunció Aznar por primera vez el 2 de noviembre de 2023 coincidiendo con las negociaciones del PSOE con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, con la ley de amnistía como telón de fondo.

"El que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva", dijo entonces el expresidente llamando a actuar porque se habían "cruzado todas las líneas rojas" y Pedro Sánchez era "un peligro para la democracia".

Los socialistas han recriminado en varias ocasiones tanto a Aznar como al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, esas manifestaciones de Aznar. La última vez hace tan solo una semana, nada más conocerse la imputación de Zapatero.

Aznar asegura que en españa "los jueces son independientes"

El pasado martes, Aznar no quiso entrar a valorar la imputación de Zapatero, pero sí dejó claro que en España "la Justicia es independiente y los jueces son independientes". Según destacó, los jueces toman decisiones "en función de los hechos que conocen".

"Yo sobre ese tema no tengo nada que decirle. Y no voy a decir nada, nada más que en España los jueces son independientes", afirmó en el foro de Expansión, poco después de que en su auto el juez José Luis Calama situase a Zapatero como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Con el debate de la moción de censura como telón de fondo

El mensaje de Aznar de que "El que pueda hacer que haga" se produce cuando el debate político lleva una semana girando en torno a una posible moción de censura, una petición que Vox lleva meses exigiendo al PP.

En Génova siguen manteniendo que esa iniciativa está "abocada al fracaso" en este momento porque no dan los números. "Nos faltan cuatro votos", exclaman en la cúpula del PP, donde quieren poner el foco en los socios de Sánchez y en el PSOE: "Que se cuezan en sus autos".