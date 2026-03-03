Aznar recuerda su victoria de hace 30 años: “Era un proyecto de libertad”

El expresidente José María Aznar recordó que este martes se cumplieron 30 años de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de 1996, en las que “un proyecto de libertad nació para España”. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Aznar señaló que fue “un proyecto de consolidación de la alternancia democrática”, de “fortalecimiento” de las instituciones y de “consolidación” de la Constitución de 1978.

Además, destacó que fue un proyecto “decidido a luchar, desde la ley, pero con toda la ley para derrotar el terrorismo” y que trabajó para que España fuese miembro fundador de la moneda única del euro desde el comienzo. Aznar indicó que fue “un proyecto para liberalizar la economía española”, mejorar las empresas y las oportunidades y “crear millones y millones de nuevos puestos de trabajo”. También reivindicó la política atlántica española como eje para fortalecer el papel internacional del país. “Ese era el proyecto de libertad”, concluyó.

Por su parte, la fundación FAES rememoró la victoria de 1996, que inició “un proceso de modernización política en España”, y sostuvo que en la actualidad solo el PP de Alberto Núñez Feijóo puede “combatir el sanchismo con algo más que con soflamas”, gracias al “peso abrumador de un balance histórico”. “España no está condenada a extraviarse. España fue bien y volverá a ir bien”, asegura la entidad coincidiendo con el aniversario de aquellos comicios, en los que el PP se impuso al socialista Felipe González, tras más de 13 años en La Moncloa.

Proyecto político

Según FAES, 1996 reivindica el “proyecto político” del PP, cuya continuidad acredita su solidez y la necesidad de un proyecto reformista de centroderecha. La fundación sostiene que el partido mantiene intacta su vocación de gobernar “con sentido nacional, al servicio de todos” y defiende que es “la única alternativa de gobierno capaz de combatir el sanchismo con algo más que con soflamas”.

En 1996, el PP logró 156 escaños e inició, según FAES, un proceso de modernización política que fue revalidado en 2000 con una mayoría absoluta de 183 diputados.

FAES destaca la capacidad para alcanzar pactos de ese Gobierno

La fundación de Aznar recalca que “se hacía política para integrar la nación” y que “no se levantó ningún muro entonces ni tampoco después, cuando se tuvo mayoría absoluta”, recordando que en aquella etapa se firmaron el Pacto Antiterrorista, el Pacto por la Justicia y el Acuerdo de Financiación Autonómica por unanimidad, “sin negociarlo bilateralmente”.

FAES destaca que el PP “pactó con una CiU que aceptaba el Estatuto de autonomía” y que “no hubo controversia constitucional alguna” porque “no se pactó con sediciosos ni malversadores contumaces”. Ese acuerdo, añade, obtuvo el respaldo mayoritario de los españoles y, “lejos de fortalecer al nacionalismo, produjo su significativo retroceso político”, ya que entre 1996 y 2003 “la suma de CiU y ERC descendió en votos y en escaños”.

En clave económica, la fundación recuerda que “se puso en marcha una política de inequívoco tinte liberal” que permitió la entrada en el euro, “cumpliendo todos los criterios de convergencia”. “Se habló de ‘milagro español’, pero no hay milagros, simplemente hay buenas y malas políticas”, sostiene, subrayando que el PP recogió “una Seguridad Social quebrada” y la dejó con superávit, además de aumentar en 5,5 millones los cotizantes.

FAES también presume de la gestión en política exterior, destacando que España se incorporó a la estructura integrada de mandos de la OTAN, fue socio fundador del euro y alcanzó una posición de “notorio peso específico en la Unión Europea”.