Aznar pide una "mayoría nacional" para desalojar a Sánchez y evitar un "cambio de sistema"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reclamado este miércoles la construcción de una "mayoría nacional" en las próximas elecciones generales para desalojar del poder al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y evitar lo que considera un "cambio de sistema".

Durante su intervención en un desayuno informativo protagonizado por la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, Aznar aseguró que las próximas elecciones serán "las más importantes de la reciente historia democrática", al considerar que, a su juicio, no estará en juego únicamente un relevo en el Gobierno, sino "la supervivencia de la nación constitucional y de la igualdad ante la ley".

En este contexto, el expresidente hizo un llamamiento al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para que impulse una "amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda" en torno a un proyecto de "reconstrucción nacional" y con un programa que sea capaz de obtener una "adhesión masiva".

Aznar sostuvo que, aunque actualmente existen mayorías parlamentarias para pedir la dimisión de Pedro Sánchez, todavía no existe una mayoría suficiente para propiciar un cambio de Gobierno. Por ello, insistió en la necesidad de articular una alternativa política capaz de "derribar y superar el muro" que, según afirmó, representa el actual Ejecutivo.

Asimismo, criticó la situación política actual y acusó al Gobierno de depender de sus socios parlamentarios, al tiempo que reiteró que España atraviesa un momento decisivo de cara a la próxima cita con las urnas.