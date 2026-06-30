Vox rechaza a Moreno en su primer intento de investidura

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, no logró ser investido jefe del Ejecutivo andaluz de la XIII legislatura en la primera votación que se celebró ayer ante el Pleno del Parlamento, ya que sólo tuvo los votos a favor de su partido, 53, frente a los 56 votos en contra de PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

El PP-A (que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, con 53 diputados obtenidos en las elecciones del 17 de mayo) y Vox (15 escaños) llevan negociando unas cuatro semanas para tratar de alcanzar un acuerdo para la investidura de Moreno y la gobernabilidad de Andalucía, si bien hasta ahora no se hizo público ningún acuerdo, lo que se reflejó en la votación de ayer.

Tras esta primera votación fallida para la investidura de Moreno, habrá una segunda votación a las 48 horas, esto es mañana, a las 19:00 horas

Tras esta primera votación fallida para la investidura de Moreno, habrá una segunda votación a las 48 horas, esto es mañana, a las 19:00 horas. Moreno requerirá ya en esta ocasión al menos, la mayoría simple del Parlamento, de manera que necesita por lo menos cuatro abstenciones de otra formación, concretamente, de Vox, como él mismo dijo ayer en su discurso. La dirección nacional de Vox fue la primera que avanzó el probable no a la investidura de Juanma Moreno, sin embargo, su portavoz en la cámara, Manuel Gavira, se mostró ayer optimista respecto a conseguir un acuerdo con el Partido Popular antes de que tenga lugar la votación.

Moreno no lograra ser investido presidente de la Junta

Manuel Gavira insistió en señalar que “primero se negocian las medidas, para ver cómo mejorar la vida de los andaluces, y después se aborda quién las ejecuta”, insistió. Si transcurridos dos meses desde esta primera votación, Moreno no lograra ser investido presidente de la Junta, se disolvería la Cámara y se convocarían nuevas elecciones, que serían a finales de octubre.