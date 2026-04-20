Bárcenas confirma que le pidió a un compañero de prisión que destruyera audios relacionados con Rajoy

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha confirmado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la "Operación Kitchen" que le pidió a un compañero de prisión “destruir” unos audios relacionados con “MR”, que era Mariano Rajoy.

Durante su declaración como testigo, Bárcenas ha relatado que conoció a este preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, que tenía conocimientos de informática y al que le hizo “un encargo puntual y remunerado” para destruir información que tenía en la nube relacionada con la trama Gürtel.

“Le doy la instrucción de que una grabación en concreto la tenga localizada, le doy las claves de acceso a esa documentación y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información”, ha explicado el extesorero popular.

Asimismo, Bárcenas ha señalado que le dio las instrucciones por escrito “en una nota”. “Algo debió hacer porque cuando recuperé la libertad en la nube no tenía nada”, ha aseverado.

Durante el juicio se ha mostrado la nota que presuntamente la Policía le confiscó al preso: “Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos”.

Villarejo y otros mandos podían hacer la "operación" sobre "Gürtel"

Además, Bárcenas ha afirmado que el exfiscal ya fallecido Ignacio Peláez le ofreció en 2013 intentar anular el procedimiento judicial del "caso Gürtel" a cambio de un pago de entre 6 y 12 millones de euros, y que sería el comisario jubilado José Manuel Villarejo, junto a otros mandos policiales, quienes llevarían a cabo esta “operación”. El extesorero del PP, que en ese momento estaba preso en Soto del Real, ha asegurado que Peláez le visitó en prisión para hacerle “un ofrecimiento”.

“Me dijo que había determinada información del procedimiento Gürtel que estaba manipulada, que, básicamente, esa información se correspondía a que las grabaciones que daban origen a ese procedimiento estaban manipuladas y que algunos policías lo pueden acreditar, y que eso cambiaría el discurrir del procedimiento judicial, que estaba pendiente de juicio abierto”, ha relatado.

Bárcenas ha indicado que Peláez también le comentó que estaba en contacto con distintas personas imputadas en la causa, y que “tres policías de alto rango” podían poner en marcha la demostración de que se estaban aportando pruebas “no reales, manipuladas”.

El exfiscal le explicó que, si algunas personas involucradas en Gürtel, incluido Bárcenas, estaban dispuestas a pagar, “él se ocupaba de organizar”, junto con esos policías, esa operación.

“(Peláez) me escribió en un papel los nombres de los policías en cuestión que tenían esa información y que serían los receptores de esa cantidad, que no recuerdo exactamente pero que eran no menos de 6 millones de euros y no más de 12, en torno a esas cifras, y yo le dije que si eso era así, si el procedimiento podía estar viciado por una documentación viciada en origen, que contase conmigo, que yo tenía el máximo interés”, ha manifestado.

Según Bárcenas, el exfiscal le dijo que había “tres policías” y que “uno de ellos era Villarejo”, quien está acusado en el juicio y para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de cárcel.