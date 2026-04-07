La Audiencia Nacional rechaza anular la vista de la “Kitchen”

El tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la “Operación Kitchen” rechazó la suspensión del juicio oral que habían solicitado las defensas por supuestos defectos en el proceso de instrucción de la causa, así como la imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, y el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo, como había pedido el PSOE, que ejerce la acusación popular.

La Audiencia Nacional reanudó el juicio de la operación “Kitchen”, el presunto operativo orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas que pudiera afectar a dirigentes del partido, en el que están acusados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros mandos policiales.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía, los magistrados desestimaron las cuestiones previas planteadas por las defensas, que habían pedido la suspensión del juicio esgrimiendo motivos como la falta de competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar los hechos, la prórroga “injustificada” del secreto de sumario o la falta de conexión, a su juicio, entre la pieza “Kitchen” y el “caso Tándem”, el nombre de la macrocausa relacionada con Villarejo.

El tribunal también denegó la anulación de audios supuestamente grabados por Villarejo que habrían dado lugar a la investigación judicial, también reclamada por los acusados, que adujeron que fueron obtenidos de forma ilícita y no se ha podido concluir su veracidad. De la misma forma, la magistrada rechazó la suspensión del juicio oral para imputar a Cospedal y López del Hierro, reclamada por la letrada del PSOE.

Vox entrega a la OCDE un informe sobre corrupción Vox aprovechó la visita que hizo al Congreso una delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para entregar a sus representantes un informe sobre los casos más relevantes de corrupción vinculados al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años. Así lo avanzó la portavoz de Vox en la Cámara, Pepa Millán, mientras tenía lugar la reunión que esta delegación de la OCDE tenía programada con los miembros de la Mesa. “Este mes de abril es el mes que sienta en el banquillo la corrupción desbordante de todo un sistema”, resumió.