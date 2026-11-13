Begoña Gómez irrumpe en un mitin del PSOE y Feijóo promete una "auditoría del saqueo" de Sánchez

La primera intervención de Begoña Gómez en un mitin del PSOE marcó el inicio de la campaña electoral de los socialistas para las elecciones generales del 29 de noviembre. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subió por sorpresa al escenario en Sevilla para agradecer el apoyo recibido por los militantes del partido, especialmente por las mujeres, y reivindicar su derecho a tomar sus propias decisiones.

Gómez, que se encuentra a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, intervino antes de la líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, y del propio Sánchez, ante un auditorio de unas 4.000 personas, según los cálculos del PSOE.

Durante su discurso en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, aseguró estar cansada de quienes les "juzgan" y les dicen "cómo tienen que actuar", una situación que afirmó que no van "a permitir".

"Que nadie decida por nosotras"

La intervención de Begoña Gómez estuvo centrada en el feminismo y en la reivindicación de la autonomía de las mujeres. "Que nadie decida por nosotras, que nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese y digan lo que digan", manifestó ante los asistentes, en la que fue su primera intervención pública durante un mitin electoral socialista. Pedro Sánchez defendió posteriormente la presencia de su esposa en el escenario y aseguró que su discurso "ha cabreado bastante a la ultraderecha".

El presidente consideró necesario reivindicar a mujeres como Gómez, que, según sus palabras, se han dedicado a trabajar y han sufrido "persecución".

En declaraciones a TVE, Sánchez justificó su intervención alegando que llevan años "deshumanizándola" y que su esposa había decidido reivindicar su propia identidad más allá de su condición de mujer del presidente.

Feijóo promete investigar "a dónde ha ido cada euro"

Mientras tanto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, inició su campaña en Badalona, donde reivindicó su experiencia de gestión y prometió realizar una "auditoría del saqueo" del Gobierno de Pedro Sánchez si llega a la Moncloa. El candidato popular aseguró que pretende investigar "a dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado", en un discurso centrado en sus críticas a la gestión económica y política del Ejecutivo.

"Yo vengo a ofrecer algo tan elemental como un Gobierno que no robe", afirmó durante el acto celebrado en el Polideportivo Municipal de Llefià, al que acudieron unas 3.500 personas, según el PP.

Feijóo estuvo acompañado por el alcalde de Badalona y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, y por el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández. El líder popular sostuvo que España recauda más impuestos, acumula más deuda pública y ha recibido más fondos europeos que nunca, mientras, a su juicio, los ciudadanos reciben menos servicios y prestaciones.

Abascal critica la aparición de Begoña Gómez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto en Huesca. | Europa Press

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, también se pronunció sobre la participación de Begoña Gómez en el acto socialista. Durante un mitin celebrado en el auditorio Pedro Saura de Huesca, el candidato de Vox arremetió contra el PSOE y criticó la presencia de la esposa del presidente en el escenario.

"No tienen vergüenza", afirmó Abascal, quien volvió a denunciar lo que considera un elevado nivel de corrupción en el entorno político y familiar de Pedro Sánchez.

De esta forma, el arranque de la campaña del 29N estuvo marcado por la inesperada intervención de Begoña Gómez y el cruce de acusaciones entre los principales líderes políticos, con la corrupción y la gestión del Gobierno como algunos de los ejes del debate electoral.

Ada Colau desafía a las encuestas en el inicio de campaña: "Estamos aquí para dar la sorpresa"

La candidata de Frente Amplio al 29N, Ada Colau, junto al candidato por Madrid, Emilio Delgado | Europa Press

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha asegurado que su formación derrotará a las encuestas y a la extrema derecha. Durante la tradicional pegada de carteles, ha defendido una España "alegre, diversa, orgullosa" y ha prometido hacer efectivo el derecho a la vivienda y proteger los derechos y libertades.

Por su parte, el candidato por Madrid, Emilio Delgado, ha afirmado que votar a Frente Amplio "vale triple" porque permite "frenar a la derecha", "garantizar derechos" y "decidir las elecciones generales". Además, ha asegurado que no habrá descanso hasta la apertura de las urnas.