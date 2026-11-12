Gráfico | El CIS se desmarca de las encuestas y da la victoria al PSOE en el 29-N sin mayoría para gobernar al PP y Vox

El CIS da la victoria al PSOE y deja sin mayoría al PP y Vox para gobernar el 29-N.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se desmarca del resto de encuestas y sitúa al PSOE como primera fuerza en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El estudio preelectoral, elaborado a partir de 45.074 entrevistas realizadas entre el 7 y el 30 de octubre, concede a los socialistas un 33,3% de estimación de voto y una horquilla de entre 134 y 143 escaños. Vozpopuli

El PP aparece como segunda fuerza con un 25,5% de los votos y entre 98 y 106 diputados, mientras que Vox alcanzaría el 18,4% y entre 57 y 65 escaños. De esta forma, incluso en el escenario más favorable para ambas formaciones, PP y Vox sumarían 171 diputados, cinco menos de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

El PSOE aventaja al PP en casi ocho puntos

La estimación de voto del CIS sitúa al PSOE en el 33,3%, frente al 25,5% del PP. La diferencia entre ambos partidos se queda así en 7,8 puntos.

Estimación preelectoral del CIS para el 29-N. | Europa Press

Vox se consolida como tercera fuerza con un 18,4% de los apoyos. Por detrás aparecen el Frente Amplio, con un 4,7%; ERC, con un 3,1%; EH Bildu, con un 1,8%; Junts, con un 1,2%; Podemos, con un 1,1%; BNG, con un 1%; y PNV, con un 0,7%.

El estudio también contempla otras candidaturas territoriales, como Compromís: Front Valencià, que obtendría un 1,6%; Adelante Andalucía, con un 1,5%; Unidad del Pueblo Canario, con un 0,4%; y Ara Més-Front Ampli, con un 0,2%.

PP y Vox no alcanzarían la mayoría

En el reparto de escaños, el CIS concede al PSOE entre 134 y 143 diputados, muy por encima de los 121 que consiguió en las elecciones de 2023.

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El PP se movería entre 98 y 106 escaños, frente a los 137 obtenidos en 2023. Vox, por su parte, alcanzaría entre 57 y 65 diputados, una horquilla que supondría su mejor resultado histórico si se confirma en las urnas.

La suma de PP y Vox oscilaría entre 155 y 171 escaños. Por tanto, ni siquiera alcanzando ambos partidos el extremo superior de sus respectivas horquillas llegarían a los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta.