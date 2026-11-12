Gráfico | El CIS se desmarca de las encuestas y da la victoria al PSOE en el 29-N sin mayoría para gobernar al PP y Vox
EL PSOE LIDERA EL SONDEO
El PSOE lograría entre 134 y 143 escaños frente a los 98-106 del PP y los 57-65 de Vox y la suma de los dos partidos de la derecha no alcanzaría los 176 diputados de la mayoría absoluta
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se desmarca del resto de encuestas y sitúa al PSOE como primera fuerza en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El estudio preelectoral, elaborado a partir de 45.074 entrevistas realizadas entre el 7 y el 30 de octubre, concede a los socialistas un 33,3% de estimación de voto y una horquilla de entre 134 y 143 escaños. Vozpopuli
El PP aparece como segunda fuerza con un 25,5% de los votos y entre 98 y 106 diputados, mientras que Vox alcanzaría el 18,4% y entre 57 y 65 escaños. De esta forma, incluso en el escenario más favorable para ambas formaciones, PP y Vox sumarían 171 diputados, cinco menos de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.
El PSOE aventaja al PP en casi ocho puntos
La estimación de voto del CIS sitúa al PSOE en el 33,3%, frente al 25,5% del PP. La diferencia entre ambos partidos se queda así en 7,8 puntos.
Vox se consolida como tercera fuerza con un 18,4% de los apoyos. Por detrás aparecen el Frente Amplio, con un 4,7%; ERC, con un 3,1%; EH Bildu, con un 1,8%; Junts, con un 1,2%; Podemos, con un 1,1%; BNG, con un 1%; y PNV, con un 0,7%.
El estudio también contempla otras candidaturas territoriales, como Compromís: Front Valencià, que obtendría un 1,6%; Adelante Andalucía, con un 1,5%; Unidad del Pueblo Canario, con un 0,4%; y Ara Més-Front Ampli, con un 0,2%.
PP y Vox no alcanzarían la mayoría
En el reparto de escaños, el CIS concede al PSOE entre 134 y 143 diputados, muy por encima de los 121 que consiguió en las elecciones de 2023.
El PP se movería entre 98 y 106 escaños, frente a los 137 obtenidos en 2023. Vox, por su parte, alcanzaría entre 57 y 65 diputados, una horquilla que supondría su mejor resultado histórico si se confirma en las urnas.
La suma de PP y Vox oscilaría entre 155 y 171 escaños. Por tanto, ni siquiera alcanzando ambos partidos el extremo superior de sus respectivas horquillas llegarían a los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta.
El CIS contempla una mayoría progresista en su escenario más alto
El estudio también calcula las posibles combinaciones parlamentarias. En el escenario más bajo, el PSOE y las formaciones que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez sumarían 166 escaños, sin contar con Junts ni Adelante Andalucía.
En el extremo superior de las horquillas, esa suma alcanzaría los 195 diputados, por encima de la mayoría absoluta.
El estudio del CIS se realizó en 4.190 municipios de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas y se encuentra entre los sondeos electorales de mayor tamaño realizados en democracia.
Además, el sondeo refleja una diferencia entre la estimación electoral y las expectativas de los propios ciudadanos: aunque el CIS sitúa al PSOE como primera fuerza, más de la mitad de los encuestados considera que el PP será el partido ganador.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último