Begoña Gómez pide a Peinado que le deje viajar a una cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado (quien acordó el pasado 20 de junio la retirada de su pasaporte) que le permita viajar a una cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a Inglaterra para la graduación de su hija.

Así lo ha solicitado la defensa de Gómez en un escrito en el que pide autorización para salir al extranjero entre el 7 y el 10 de julio, después de haber entregado su documento el pasado miércoles.

De este modo, la esposa de Sánchez explica que volaría a Ankara "con la delegación española y en avión oficial" el 7 de julio para acompañar al presidente a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. Por otro lado, el abogado Antonio Camacho detalla que la vuelta se realizará vía Londres para asistir a la graduación, viajando en un avión comercial el día 10 de julio.

Su defensa incide en que todo el viaje se realizará bajo la estricta protección del equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno, lo que garantiza la absoluta seguridad de sus desplazamientos.

Cabe recordar que el juez Peinado acordó recientemente abrir juicio oral contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. El letrado de Gómez ya ha interpuesto un recurso de queja ante la Audiencia Provincial contra el auto que las envía a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

Con este recurso, la defensa busca que se anule la retirada del pasaporte junto a las otras medidas cautelares vigentes: la prohibición de salir de España y las firmas quincenales en sede judicial.