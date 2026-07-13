Bolaños asegura que Sánchez no sabía "nada" los casos de corrupción: "No hubieran ido en listas electorales"

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tenía conocimiento de los casos de corrupción que afectan al PSOE. En referencia a una encuesta que señala que cerca del 70% de los españoles cree lo contrario, Bolaños sostuvo que, de haber sabido algo, determinadas personas no habrían formado parte de las listas electorales.

Durante una entrevista en RNE, el ministro afirmó que el Ejecutivo tuvo conocimiento de los hechos cuando se hicieron públicos informes e investigaciones, insistiendo en que Sánchez actuó sin información previa sobre esos casos.

Respecto a la investigación contra Begoña Gómez, Bolaños señaló que se trata de una instrucción "anómala" y recordó que la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado varias decisiones del juez Juan Carlos Peinado. No obstante, evitó anticipar el resultado de los recursos que actualmente estudia el tribunal.

El ministro expresó su confianza en los magistrados de la Audiencia, a los que definió como "profesionales, independientes e imparciales", y defendió que sean ellos quienes determinen el futuro de la causa conforme a derecho.

Además, aseguró que el Estado de derecho funciona sin injerencias y que jueces, fiscales y fuerzas de seguridad pueden desarrollar su trabajo con plena independencia. Sobre la exmilitante socialista Leire Díez, indicó que desconoce en nombre de quién actuaba y negó que las instituciones del Estado se hayan visto afectadas.

Por su parte, la ministra y portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, calificó la instrucción judicial contra Begoña Gómez como "peculiar" y pidió que la justicia actúe con independencia para resolver el caso.