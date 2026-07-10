El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez en el caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, en el marco de la investigación del denominado caso Leire Díez.

La decisión llega tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara a Serrano como una figura con una "participación preeminente" en las dos presuntas tramas bajo investigación: supuestas irregularidades en contratos públicos y maniobras destinadas a influir en procedimientos judiciales.

Según los investigadores, la contratación de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos se habría producido, aparentemente, a través de Serrano, en una operación considerada "estratégica" para los intereses del grupo investigado.

Además, la UCO aprecia indicios de una posible colaboración entre Serrano y Díez en actuaciones relacionadas con la presunta red que buscaba desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. Los mensajes analizados por los agentes reflejarían una relación "estrecha" orientada a la consecución de determinados objetivos.

La Fiscalía también ha respaldado la solicitud de la Guardia Civil para acceder y analizar el contenido del teléfono móvil de Serrano, incluyendo su clonado y volcado de información.

Juan Manuel Serrano fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez entre 2014 y 2018, durante su etapa al frente del PSOE, y posteriormente presidió Correos hasta 2023.