Juan Manuel Serrano
El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez en el caso Leire Díez
Juan Manuel Serrano
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, en el marco de la investigación del denominado caso Leire Díez.
La decisión llega tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara a Serrano como una figura con una "participación preeminente" en las dos presuntas tramas bajo investigación: supuestas irregularidades en contratos públicos y maniobras destinadas a influir en procedimientos judiciales.
Según los investigadores, la contratación de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos se habría producido, aparentemente, a través de Serrano, en una operación considerada "estratégica" para los intereses del grupo investigado.
Además, la UCO aprecia indicios de una posible colaboración entre Serrano y Díez en actuaciones relacionadas con la presunta red que buscaba desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. Los mensajes analizados por los agentes reflejarían una relación "estrecha" orientada a la consecución de determinados objetivos.
La Fiscalía también ha respaldado la solicitud de la Guardia Civil para acceder y analizar el contenido del teléfono móvil de Serrano, incluyendo su clonado y volcado de información.
Juan Manuel Serrano fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez entre 2014 y 2018, durante su etapa al frente del PSOE, y posteriormente presidió Correos hasta 2023.
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