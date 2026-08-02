Bomberos de Cáceres trabajan en la extinción de una antigua fábrica de harina en Plasencia
RESIDENCIA CERCANA
Dos dotaciones de bomberos sofocan el incendio en una antigua fábrica de harina en Plasencia sin que la residencia de mayores cercana resultase afectada
Bomberos de la Diputación de Cáceres han trabajado en la madrugada de este domingo en la extinción del incendio de una antigua fábrica de harina y carpintería en la localidad cacereña de Plasencia.
En total, dos dotaciones del parque de bomberos del SEPEI de Plasencia han participado en las tareas de extinción de este incendio desde las 21,30 horas de este pasado sábado, cuando se declaró, y hasta las 2,00 horas de este domingo.
Señala la Diputación de Cáceres que en las proximidades del edificio incendiado se encuentra una residencia de mayores que no se vio afectada.
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