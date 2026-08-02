Sofocado un incendio en una zona de difícil acceso en Allariz

Los servicios de emergencia sofocaron ayer un fuego que se originó entre el río Arnoia y la aldea de Requeixo de Queiroás, en el concello de Allariz. El incendio comenzó a las 13,43 horas y su extinción se presentaba compleja debido a que estaba en una zona de difícil acceso.

Hasta el lugar del suceso se movilizaron dos agentes, ocho brigadas, tres motobombas, dos helicópteros y cuatro aviones, así como efectivos de Protección Civil de Allariz. Para extinguirlo, lo atacaron con medios aéreos y utilizaron un tendido muy largo de mangueras

Finalmente, la labor de los efectivos permitió controlar el incendio pocos minutos después de las seis de la tarde tras afectar a 0,6 hectáreas de superficie arbolada. A última hora de ayer, varios efectivos se encontraban en el lugar enfriando la zona.