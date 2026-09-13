Rescatan a un caballo hallado dentro de un estanque en Cullera
BROSQUIL
El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia activó al grupo GERA y a la dotación de Cullera para extraer al caballo tras caer al agua este sábado por la tarde.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado a un caballo hallado en el interior de un estanque en la zona del Brosquil, en la localidad de Cullera.
Según ha informado el propio cuerpo de seguridad, las labores de auxilio tuvieron lugar durante la tarde de este sábado.
En el operativo de rescate intervino una dotación de bomberos del parque de Cullera, el jefe de sector, el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) y el helicóptero MV6-R del Consorcio Provincial.
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