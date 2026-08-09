Muere una mujer de 66 años en Verín tras caerse de un caballo

Un trágico accidente registrado a última hora de la mañana de este domingo se ha cobrado la vida de una mujer 66 años en el concello de Verín. La víctima sufrió una caída de caballo cuando transitaba por un camino de tierra en la parroquia de Tamagos, quedando inconsciente tras el golpe. El aviso fue dado al 112 Galicia alrededor de las 11:30 horas por un particular que presenció lo ocurrido.

La mujer se encontraba de vacaciones en Castrelo do Val

Ante la gravedad del suceso, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias coordinó un rápido operativo en el que se movilizó a la Guardia Civil, a la Policía Local de Verín y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que llegó a activar el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

A su llegada al lugar, los servicios médicos comprobaron que la accidentada se encontraba en parada cardiorrespiratoria. A pesar de practicarle maniobras de reanimación sobre el terreno, los profesionales solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima.