La borrasca "Francis" deja 470 familias desalojadas en Andalucía y cambios en cabalgatas

La borrasca "Francis", que está dejando lluvia, frío y nieve en toda España, ha provocado el desalojo de 470 familias en la zona del pantano de Guadarranque, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, cuyo regreso se ha autorizado a primeras horas de este lunes tras mejorar la situación hidrológica sufrida este domingo por la crecida del río.

Además, la nieve ha obligado a suspender o modificar cabalgatas, como la llegada en tirolina de los Reyes Magos en Cuenca, los pasacalles en San Fernando y Motril, o a adelantar o retrasar horarios en ciudades como Murcia, Avilés, Málaga y Torrent.

Bomberos y miembros de la Guardia Civil evalúan los daños ocasionados por las lluvias de la borrasca "Francis" | Álex Zea

Las consecuencias de "Francis"

Además, la borrasca está provocando cortes y complicaciones en al menos 17 carreteras secundarias de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) alrededor de las 14,00 horas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que las cabalgatas se desarrollen esta tarde con temperaturas bajo cero, sobre todo en el norte y centro del país, con la cota de nieve bajando a los 300 metros, motivo por el que muchos municipios han modificado su horario.

Por zonas, Andalucía ha sido la comunidad autónoma más afectada por "Francis", que en los últimos días ha generado 441 incidencias, según el 112. La mayoría se han concentrado en las provincias de Cádiz (220) y Málaga (216).

Vecinos reparan los daños ocasionados por las lluvias de la borrasca "Francis" | Álex Zea

Entre los sucesos más relevantes destacan la inundación del colegio ‘Santo Tomás de Aquino’ en Estepona, el derrumbamiento de un puente del Río Grande en Coín y la caída de un muro de contención en Monda, donde fue necesario desalojar un edificio con doce familias, realojadas en el castillo de la localidad.

Vecinos alojados en el pabellón polideportivo por las lluvias de la borrasca "Francis" | Álex Zea

En Málaga, el desbordamiento del río Manilva dejó incomunicados los municipios de Manilva y Casares, con accesos cortados por la Policía Local. También se produjo un desprendimiento de ladera en Ojén, en la urbanización La Mairena, que permanece inaccesible hasta finalizar las tareas de limpieza.

Mientras tanto, en Cádiz, cinco personas quedaron atrapadas en un vehículo por el desbordamiento del río en la CA-3113, en Puerto Real, lo que obligó a cortar la carretera del kilómetro 0 al 12. Los bomberos realizaron el rescate sin heridos.

Asimismo, ha sido cortado el tráfico ferroviario desde la bifurcación de Bobadilla hacia Algeciras, afectando a un tren con destino a Jimena de la Frontera, que tuvo que retroceder hasta Ronda.

Durante la noche se realizaron varios rescates en Cártama por la crecida del río Fahala, incluido un hombre que pernoctaba en un camión y vecinos de dos fincas anegadas. En Alhaurín de la Torre, los bomberos rescataron a los ocupantes de un turismo atrapado por la crecida del arroyo Acebuchal, sin heridos. En total, los servicios de emergencia han llevado a cabo 35 intervenciones desde el inicio del temporal.

Sobre las 09:30 horas, el consejero Antonio Sanz afirmó que la situación de “máximo riesgo” va aminorando, mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pidió precaución con las escorrentías y el nivel de los cauces, aunque la región vaya recuperando la normalidad.

El temporal ha provocado también el cierre del castillo de Xàtiva por un desprendimiento en la carretera de acceso y la detención temporal de un tren Alvia entre Madrid y Santander en Valdestillas, que pudo continuar su marcha tras solucionarse la incidencia.

Incidencias en 17 carreteras

A las 14:00 horas, permanecen cortadas varias vías en Salamanca, Barcelona, Tarragona, Navarra y Zaragoza, y se exige el uso de cadenas en carreteras de Salamanca, Barcelona y Asturias. En Valencia, algunas vías están transitables con precaución.

En Cataluña, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha advertido del avance de la nevada hacia el noroeste y del riesgo de placas de hielo, recomendando evitar desplazamientos innecesarios, reducir la velocidad y usar cadenas, obligatorias en varios tramos.

En Cuenca, la nevada está provocando incidencias de movilidad, con casi una decena de calles cortadas por seguridad.