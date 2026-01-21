La borrasca Harry deja calles anegadas y obliga a desalojos en viviendas

La borrasca Harry dejó graves daños en las playas de la Comunidad Valenciana, con olas de más de seis metros y un ascenso del nivel del mar de medio metro. En Tavernes de la Valldigna, el “embate de las olas” derribó un muro y la terraza de un edificio, obligando a desalojar a sus ocupantes.

El primer teniente de alcalde, Josep Llàcer i Gandia, calificó la playa de “devastada” y alertó de que los daños son “recurrentes” y cada vez más intensos por el cambio climático, perdiendo “más de un metro lineal de playa en cada temporal” y grandes volúmenes de arena.

Todas las infraestructuras de la playa quedaron afectadas: “hemos perdido todos los lavapiés, las canalizaciones y las pasarelas”, señaló Llàcer. Por ello, reclaman al Ministerio de Transición Ecológica una “aportación de arena urgente” y la agilización de un proyecto definitivo de regeneración, así como la reposición de infraestructuras por parte de la Generalitat y la limpieza a cargo de la Diputación.

Ángeles Oltra, vecina desalojada, narró que “el mar llegó hasta el edificio y estuvo castigándolo todo el día” y que a las cuatro de la tarde el muro perimetral se cayó, seguido del derrumbe de una terraza de la primera planta, lo que motivó el desalojo preventivo. Denunció que la situación fue “un golpetazo tremendo, todo muy rápido, un estruendo muy impresionante” y que resulta “muy impactante tener que salir corriendo de tu casa”.

En Sagunto, el temporal dejó “calles inundadas, pasarelas arrancadas y el mar entrando en zonas urbanas”, con el agua a las puertas de las casas, según la Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Cases de Queralt, que critica “años de abandono, mala gestión y decisiones políticas erróneas” y advierte de que “no solo están en juego las playas, están en juego nuestros hogares y nuestras vidas”.

Desde Almardà Viva apuntan que los daños eran “previsibles” y defienden que “los diques exentos no son un capricho”, ya que frenan la fuerza del oleaje y retienen la arena, al tiempo que critican que “las soluciones aplicadas son paliativas, temporales y frágiles” y que “ya se están rompiendo y el mar vuelve a avanzar”.

Cierre de playas y pérdida de la arena en Mallorca

El Ayuntamiento de Manacor inició la revisión de los daños provocados por la borrasca Harry, registrando “desperfectos menores” y pérdida de arena en las playas, por lo que cerró temporalmente el acceso a varias de ellas. Los trabajos comenzaron en s`Illot, donde la Policía Local cortó el tráfico en la ronda del Matí mientras operarios de SAM inspeccionan pasarelas, arena y zona de juegos infantiles para “determinar el alcance de los desperfectos” y planificar las reparaciones.

Las primeras valoraciones señalaron que “no hay daños graves, ni estructurales” y que las torres de vigilancia resistieron “bien” el oleaje. Por seguridad, se cerraron temporalmente los accesos a Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Mendia y lEstany den Mas, con previsión de reapertura para el día de hoy si el tiempo lo permite. El Ayuntamiento recomienda extremar la precaución y respetar los cortes y señalizaciones mientras duren las tareas de revisión y reparación.