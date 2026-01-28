La borrasca Kristin tiñe España de blanco: nieve, viento y casi un centenar de carreteras afectadas

Varios vehículos circulan con la nieve por la M-607, a 28 de enero de 2026, en Madrid

Toda España mantiene este miércoles avisos meteorológicos activos por lluvia, viento, nieve y oleaje, en una jornada marcada por el impacto de la borrasca Kristin, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas mínimas descienden hasta los -2 grados en León, mientras que el episodio más adverso se concentra en Almería, donde el valle del Almanzora y Los Vélez se encuentran en aviso rojo por rachas de viento que pueden alcanzar los 130 km/h.

Nieve

La nieve sitúa en aviso amarillo a provincias como Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Cáceres, Lugo, Ourense, Madrid, Navarra y La Rioja, mientras que el nivel sube a naranja en Burgos, León, Palencia y Zamora.

Viento

Por viento, la AEMET mantiene avisos amarillos en zonas de Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Murcia y Castellón, que se elevan a nivel naranja en amplias áreas del sur, centro y oeste peninsular, así como en Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura y Ceuta.

Lluvia

Las lluvias activan avisos amarillos en Córdoba, Granada, Jaén y Albacete, con nivel naranja en Cádiz y Málaga, donde se esperan precipitaciones persistentes y localmente fuertes.

Oleaje

En cuanto al oleaje, permanecen activos avisos amarillos en buena parte del litoral cantábrico, Baleares y Canarias, mientras que el nivel naranja afecta a tramos de costa de Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Ceuta.

La AEMET prevé precipitaciones generalizadas, con mayores acumulados en el sur de Galicia, montañas de la vertiente atlántica, Alborán y sierras del sur peninsular. La nieve cae en amplias zonas de la mitad norte, con una cota que asciende desde los 600-800 metros hasta los 1.000-1.200 metros, y más alta en el sureste.

Las temperaturas máximas descienden en Baleares y el nordeste peninsular, mientras que las mínimas bajan en el tercio nordeste y se mantienen estables en el resto. Se registran heladas débiles a moderadas en montañas del norte y la meseta Norte.

El episodio se completa con vientos intensos de componentes sur y oeste, con rachas muy fuertes y localmente huracanadas en el extremo sureste peninsular, mientras que en Canarias el viento sopla de componente oeste, de flojo a moderado.