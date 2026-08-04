Se busca a internos fugados del centro de menores de Sograndio, en Asturias, tras una revuelta

Efectivos de la Guardia Civil buscan a cinco internos que se fugaron este lunes del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Asturias, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

La fuga se produjo después de una pelea en el interior del centro en la que varios internos se enfrentaron a los vigilantes. Debido al incidente, desde el complejo se llamó a la Guardia Civil. Cuando llegaron las patrullas el incidente ya estaba solucionado, de forma que los agentes no tuvieron que intervenir.

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, informó en junio sobre la intención de su departamento de construir un nuevo inmueble para albergar el Centro de Responsabilidad Penal del Menor de Sograndio.

Durante una intervención en la Junta General, aseguró que se estudiaría esta posibilidad desde el punto de vista urbanístico para evaluar si es posible edificar en la misma parcela que ocupa ahora el equipamiento.