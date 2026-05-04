En busca una menor sustraída por sus padres biológicos de un centro de acogida en Oviedo

Una menor de 5 años se encuentra en búsqueda tras ser sustraída por sus padres biológicos en un centro de acogida en Oviedo.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves cuando la menor que vive con una familia de acogida estuvo presente en un centro especializado en acogimiento familiar para la visita que los progenitores tenían autorizadas por parte de la administración autonómica bajo la supervisión.

En un momento, uno de los padres biológicos agredió a la profesional del centro especializado en acogimiento familiar encargada de supervisar la visita, apuntan desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias, antes de marcharse con la menor de cinco años.

Tras el suceso se activó la intervención de la Policía Nacional, que elevó el caso al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), emitiendo una alerta con los datos de la menor y solicitando la ayuda ciudadana para encontrarla.

Además, en la alerta se incluyen los teléfonos de contacto de Policía Nacional, Guardia Civil, Fundación ANAR(Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) y servicios de emergencias.

La Consejería puso una denuncia ante la Policía Nacional y desde el gobierno asturiano se informa que la prioridad es encontrar a la menor lo antes posible.