Buscador | Los incendios forestales más devastadores de España

El incendio forestal que afecta a la Sierra Norte de Guadalajara ya forma parte de la historia de los grandes fuegos en España. Con una estimación de unas 32.000 hectáreas calcinadas, el siniestro se ha convertido en uno de los incendios forestales más devastadores registrados en el país, entrando en un listado marcado por episodios que arrasaron decenas de miles de hectáreas y dejaron una profunda huella ambiental y social.

Cada verano, las búsquedas sobre cuáles han sido los incendios más grandes de España vuelven a cobrar protagonismo. El fuego de Guadalajara ya se suma a esa lista junto a algunos de los episodios más graves registrados en las últimas décadas, como los grandes incendios de Ourense, Zamora o Huelva, que alcanzaron superficies similares o superiores y obligaron a desplegar enormes dispositivos de extinción.

La magnitud del incendio de Guadalajara refleja la creciente intensidad de los grandes incendios forestales en España. Las altas temperaturas, la sequía, el viento y la acumulación de combustible vegetal favorecen que las llamas se propaguen con rapidez, dando lugar a los conocidos como incendios de sexta generación, mucho más difíciles de controlar y con una gran capacidad de devastación.

Consulta los incendios más devastadores de España

Mientras continúan las labores de extinción y evaluación de los daños, el incendio de Guadalajara ya ha asegurado su lugar entre los mayores fuegos de la historia de España. Una vez se confirme el balance definitivo de superficie afectada, ocupará un puesto destacado en el ranking de los incendios forestales más extensos y destructivos del país.