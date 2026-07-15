El fuego arrasó más de la mitad de la superficie de doce concellos de Ourense en la última década

Ourense convive desde hace décadas con los incendios forestales, pero el balance de los últimos diez años permite medir hasta qué punto el fuego se ha cebado con determinadas zonas de la provincia. Desde 2016, doce concellos acumularon una superficie quemada equivalente a más de la mitad de toda su extensión municipal.

Los datos proceden del Servicio Europeo de Información sobre Incendios Forestales, EFFIS, integrado en el programa Copernicus de la Unión Europea, y han sido cruzados con la cartografía oficial de límites municipales del Instituto Geográfico Nacional. Son estimaciones obtenidas a partir de la observación por satélite y no tienen por qué coincidir con las cifras difundidas por la Xunta de Galicia, que utiliza sus propios registros, criterios y sistemas de medición.

Ourense aparece como la provincia española con mayor superficie quemada durante el periodo analizado, con 227.730 hectáreas, muy por delante de Zamora, con 131.070; León, con 118.190; Asturias, con 117.789; y Cáceres, con 88.923. La cifra ourensana representa cerca del 17% de los 1,35 millones de hectáreas calcinadas en España en la última década.

El impacto cambia según se mida en términos absolutos o en proporción al territorio. Vilamartín de Valdeorras y Monterrei son los casos más extremos por peso sobre su superficie municipal, con una extensión quemada equivalente a alrededor del 85% de sus términos. Tras ellos aparecen O Riós, Petín y O Barco de Valdeorras, todos por encima del 70%. También superan la mitad de su territorio Oímbra, Cualedro, Carballeda de Avia, Chandrexa de Queixa, Rubiá, Vilariño de Conso y Larouco. En todo caso, las cifras suman toda la superficie afectada durante el periodo, por lo que una misma zona puede haberse contabilizado más de una vez si ardió en distintos incendios.

El ranking absoluto ofrece, sin embargo, un contexto parcialmente distinto. Chandrexa de Queixa encabeza la provincia con 14.805 hectáreas quemadas, seguida de Vilariño de Conso, con 14.256, y Monterrei, con 13.286. A continuación figuran Carballeda de Valdeorras, con 11.249 hectáreas; Cualedro, con 10.457; O Barco de Valdeorras, con 8.106; Vilamartín de Valdeorras, con 7.653; A Gudiña, con 7.470; Oímbra, con 6.916; y Manzaneda, con 6.819.

La comparación entre ambas clasificaciones muestra que algunos concellos destacan por el volumen total arrasado, mientras que en otros sobresale la proporción que esa superficie representa sobre el conjunto de su territorio. Ambos indicadores dibujan una fuerte concentración del fuego en Valdeorras, el sureste provincial y las áreas de montaña.