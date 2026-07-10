Buscador | Estos son los incendios forestales que más muertes han provocado en España

Lloret de Mar, La Gomera y el de Almería, tres de los incendios forestales más mortíferos en España

Los incendios forestales han causado cientos de víctimas en España durante las últimas décadas. Aunque la mayoría de los grandes fuegos se recuerdan por la superficie arrasada o por los daños ambientales, algunos quedaron grabados en la memoria colectiva por su elevado coste humano. El siguiente buscador recopila los incendios forestales con fallecidos registrados en el país, permitiendo consultar cada caso por municipio o provincia.

Lloret de Mar y La Gomera, los incendios más mortíferos

El incendio forestal con mayor número de víctimas mortales recogido en la base de datos ocurrió en Lloret de Mar (Girona) el 7 de agosto de 1979. Un total de 21 personas fallecieron tras quedar atrapadas por el fuego, convirtiéndose en el episodio más letal de la historia reciente de los incendios forestales en España.

Cinco años después, el 11 de septiembre de 1984, otro incendio dejó una profunda huella en Canarias. En La Gomera, 20 personas murieron atrapadas por las llamas, en una de las mayores catástrofes forestales registradas en el archipiélago.

Ambos sucesos continúan siendo una referencia cuando se analizan los grandes incendios forestales que han provocado pérdidas humanas en el país.

El de Almería ya entra en la historia

Entre los episodios más recordados figura también el incendio de Riba de Saelices (Guadalajara), ocurrido el 16 de julio de 2005. Durante las labores de extinción fallecieron 11 miembros de un retén forestal, una tragedia que impulsó cambios en los protocolos de seguridad y en la organización de los dispositivos de emergencia.

Con el mismo número de víctimas aparece el incendio registrado este viernes en Los Gallardos (Almería), donde 11 personas murieron atrapadas por el fuego.

Otros incendios con múltiples víctimas

La base de datos recoge numerosos sucesos que dejaron un elevado número de fallecidos:

Millares (Valencia), 1994: 6 fallecidos durante labores de extinción.

Cascante del Río (Teruel), 2011: 6 fallecidos en tareas de extinción.

Grazalema (Cádiz), 1992: 5 fallecidos.

La Hiruela (Madrid), 1992: 5 fallecidos.

Alicante, 1994: 5 fallecidos.

Horta de Sant Joan (Tarragona), 2009: 5 fallecidos.

Catllar (Tarragona), 1993: 5 fallecidos atrapados por el fuego.

Sant Llorenç de Savall (Barcelona), 2003: 5 fallecidos.

La extinción concentra la mayoría de los fallecimientos

Los datos reflejan que gran parte de las víctimas estaban participando en trabajos de extinción cuando se produjo el accidente. Bomberos forestales, brigadistas, agentes medioambientales y otros profesionales de emergencias se enfrentan cada verano a condiciones extremadamente peligrosas.

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