Carlculadora de pactos de cara al gobierno que salga de las Elecciones 29-n

Calculadora de pactos y mayorías: combina los escaños de los distintos partidos y descubre qué alianzas alcanzan la mayoría absoluta para poder formar gobierno en España.

Usa nuestro simulador para comprobar si las cuentas favorecen a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo y sus respectivos partidos afines en el bloque de derechas y el de izquierdas.

La pugna por la primera posición: Más allá de las sumas de bloques, ser la fuerza más votada otorga una ventaja simbólica y política clave de cara a la ronda de consultas con el Rey para proponer candidato a la investidura.

Los últimos escaños en provincias medianas: Con cerca de una decena de escaños en el aire y más de treinta disputados por márgenes estrechos, el trasvase de unos pocos miles de votos entre PP, PSOE y Vox en circunscripciones que reparten entre 4 y 7 diputados puede inclinar la mayoría absoluta hacia un lado u otro.

La entrada de nuevas fuerzas: El escrutinio también determinará si candidaturas extraparlamentarias como Se Acabó la Fiesta (SALF), encabezada por Alvise Pérez, o plataformas regionalistas como Adelante Andalucía y Coalición Existe logran representación en la Cámara Baja, restando escaños a los partidos mayoritarios.