Un "cambio de patrón" en el viento abre "una oportunidad" de contener el avance incendio de Niebla

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este martes de que el dispositivo contra incendios está aprovechando un cambio en la dirección del viento, que pasa a soplar del este a partir de las 11,00 horas, para intentar contener algunos de los frentes del incendio forestal declarado el 6 de agosto en Niebla (Huelva), que ya ha recorrido más de 20.000 hectáreas.

Sanz ha explicado que este cambio meteorológico, unido al trabajo realizado durante la noche en el sector oeste, abre una oportunidad para frenar la progresión del fuego en sus zonas más peligrosas, como la Pata del Caballo y la línea limítrofe con la provincia de Sevilla. No obstante, ha insistido en que la evolución dependerá de las condiciones que se registren durante la jornada.

El dispositivo cuenta actualmente con 652 efectivos y 225 medios terrestres y aéreos de las distintas administraciones. El consejero ha destacado especialmente el esfuerzo de los profesionales, que acumulan varias jornadas de trabajo en condiciones muy exigentes debido a las altas temperaturas, el peso de los equipos de protección y la complicada orografía del terreno.

Avances durante la noche y cambio de estrategia

Los trabajos nocturnos han permitido consolidar y cerrar el frente oeste, una zona que amenazaba con avanzar hacia Valverde del Camino. Para ello se realizaron quemas de ensanche apoyadas en caminos y cortafuegos, logrando fijar una franja sin combustible activo.

Este martes, las prioridades se centran en la franja norte, entre Marigenta y Berrocal, donde se trabaja en la creación de líneas de control mediante fuego técnico y maquinaria pesada. El dispositivo dispone ahora de 14 bulldozers, después de reponer varias unidades que habían quedado averiadas por el uso intensivo.

El cambio del viento hacia el este podría ayudar a frenar el avance del incendio hacia la Pata del Caballo y el término municipal de El Madroño, así como hacia la provincia de Sevilla.

Los equipos mantienen la "cautela absoluta"

Pese a las condiciones que pueden favorecer los trabajos de extinción, Sanz ha pedido mantener una "cautela absoluta" ante un incendio con comportamientos convectivos y posibles reproducciones secundarias.

El fuego está considerado técnicamente "fuera de capacidad de extinción" debido a su elevada potencia calorífica. Según ha explicado el consejero, estas condiciones dificultan incluso el trabajo de los medios aéreos, ya que el agua puede evaporarse antes de alcanzar las llamas, mientras que un ataque directo sobre el terreno puede suponer un riesgo elevado para los equipos.

681 personas continúan desalojadas

En cuanto a la población afectada, se mantiene el desalojo preventivo de 681 personas de diferentes núcleos de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real y El Madroño. Entre ellas, 61 personas permanecen en los albergues habilitados en Valverde del Camino, Zalamea la Real y El Castillo de las Guardas.

La Junta recuerda que las órdenes de desalojo son de obligado cumplimiento y que no está permitido regresar a las viviendas mientras continúe la situación de riesgo.

También siguen cortadas al tráfico diez carreteras de la red provincial y autonómica, entre ellas la HU-3106, A-493, HU-5104, HU-4103, HU-6104, SE-6402, SE-6400, HU-6106, SE-5400 y HU-6108. Las restricciones buscan facilitar el paso de los vehículos de emergencia y evitar riesgos para la población.

Sanz ha agradecido el trabajo de los efectivos desplegados, así como la colaboración de los ayuntamientos y vecinos de las localidades afectadas. El vicepresidente ha advertido de que todavía quedan varios días de trabajo para completar la perimetración y evitar nuevas reactivaciones del incendio.