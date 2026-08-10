El incendio forestal de Niebla roza las 20.000 hectáreas y está fuera de capacidad de extinción

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado este lunes que el incendio forestal declarado en el municipio de Niebla (Huelva) roza ya las 20.000 hectáreas de perímetro recorrido y se encuentra en estos momentos "fuera de capacidad de extinción," no por falta de recursos, sino por la extraordinaria complejidad y la peligrosidad del comportamiento del fuego.

Así lo ha advertido el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la que ha avanzado que la extinción se prevé como una "carrera de fondo con obstáculos" que se prolongará durante días.

Sanz ha explicado que las condiciones meteorológicas han empeorado "drásticamente" desde primera hora de la mañana, adelantándose a lo previsto. "La combinación de rachas de viento de suroeste, la complicada orografía de barrancos y la aparición prematura de fenómenos convectivos --que generan grandes pirocúmulos-- está provocando el salto de focos secundarios en todas las direcciones a varios kilómetros de distancia", ha señalado.

"Esta situación invalida las estrategias de ataque y reduce drásticamente la eficacia de los medios aéreos, ya que la intensidad del calor y las turbulencias evaporan el agua antes de que alcance el suelo. Ante el riesgo de que las llamas dejen aislados a los retenes por la rápida unión de la cabeza del fuego con los focos secundarios, la prioridad absoluta sigue siendo garantizar la seguridad de la población y de los intervinientes", ha subrayado el consejero.

En este sentido, Sanz ha subrayado que "se continuarán tomando las decisiones de alejamiento preventivo que sean necesarias", centrándose actualmente en mantener y evaluar posibles nuevas medidas en el flanco norte y noreste hacia municipios como El Berrocal, Marigenta y El Pozuelo, además de mantener vigentes las evacuaciones de 479 personas, de las cuales 24 continúan atendidas directamente en el teatro de Zalamea por Cruz Roja, Protección Civil y el GREA.