Un grupo de personas a bordo de un cayuco llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo en El Hierro

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de emergencia en El Hierro por la llegada masiva y continuada de personas migrantes por vía marítima. La medida ha entrado en vigor a las 15:00 horas de este miércoles, 25 de noviembre, ante una situación que el Ejecutivo autonómico considera excepcional por sus posibles consecuencias sanitarias, sociales y de seguridad.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias mediante la activación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PLATECA) en nivel 2, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta de las administraciones ante el incremento de llegadas a la isla.

Según ha explicado el Gobierno regional, la afluencia de embarcaciones con personas migrantes está generando una situación que puede requerir recursos extraordinarios para garantizar la atención sanitaria, la acogida y la seguridad de quienes llegan a El Hierro.

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¿Qué supone la declaración de emergencia en El Hierro?

La activación del nivel 2 del PLATECA permitirá establecer un marco extraordinario de coordinación entre las administraciones y movilizar recursos autonómicos de protección civil. El objetivo es reforzar los dispositivos sanitarios, sociales, asistenciales y de seguridad que operan en la isla, así como los servicios de atención a la población que puedan verse afectados por la situación.

Para ello, el Gobierno de Canarias trabajará conjuntamente con el Cabildo de El Hierro, los ayuntamientos y las administraciones competentes, con el fin de identificar las necesidades y organizar la respuesta. Entre las actuaciones previstas se encuentra la posible habilitación de nuevos espacios de atención y acogida temporal para las personas migrantes, además de la movilización de medios sanitarios, logísticos y de protección civil.

La emergencia se mantendrá mientras persistan las llegadas

El Ejecutivo canario ha aclarado que la declaración no tiene una fecha concreta de finalización, sino que permanecerá activa mientras continúe el escenario excepcional y resulte necesario disponer de medios adicionales. Los recursos se movilizarán de manera progresiva, en función de las necesidades que se detecten y de las solicitudes de los organismos responsables de gestionar la emergencia.

La declaración busca garantizar una respuesta coordinada ante la presión que está soportando El Hierro, la isla más occidental del archipiélago canario, por la llegada continuada de embarcaciones con migrantes.

Por el momento, el Gobierno autonómico no ha concretado en este anuncio el número de personas llegadas durante las últimas horas ni la cantidad de recursos adicionales que será necesario desplegar.