Más de mil migrantes llegan a El Hierro en solo dos días

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, exigió ayer domingo una “respuesta inmediata” del Estado ante el fuerte incremento de las llegadas de personas migrantes a la isla de El Hierro. “La isla no puede seguir afrontando esta presión sin los refuerzos necesarios”, señaló el presidente regional.

Clavijo lo expresó en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. En él avanzó que ya había contactado con los ministros de Interior, Política Territorial y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Les reclamó que se “acelere” y “sin más demoras” la puesta en marcha de las medidas extraordinarias acordadas en la Interministerial de Migraciones.

“Necesitamos más efectivos, más recursos para la atención sanitaria y las emergencias, y derivaciones ágiles que alivien la presión sobre la isla y sus profesionales”, aseveró Clavijo. El presidente recordó que los compromisos alcanzados el pasado martes “deben traducirse en actuaciones concretas”. Clavijo insistió en que “no podemos permitir que los tiempos administrativos retrasen una respuesta que El Hierro necesita hoy”.

Por su parte, el ministro de Política Territorial del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, se desplazó este domingo a El Hierro para conocer la elevada presión migratoria que padece la isla. La visita se produjo tras el acuerdo entre el Gobierno regional y el estatal para reforzar los recursos y atender la emergencia. Torres tenía previsto visitar, a partir de las 13,00 horas, el puerto de La Restinga. Es el punto de llegada de la mayoría de migrantes que alcanzan las islas y el lugar donde días atrás protestaron los vecinos de la zona por las consecuencias sociales y económicas que ya sufren ante el repunte migratorio.

La visita se desarrolló en un contexto de elevada presión migratoria en la isla y en Canarias en general. Solo el sábado, el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife asistió a un total de 1.324 personas migrantes, distribuidas en hasta 14 embarcaciones irregulares interceptadas próximas a las islas. Las embarcaciones fueron localizadas a lo largo de toda la jornada, a partir de la madrugada.

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Así lo informó el organismo estatal en un segundo balance de la jornada del sábado, publicado el domingo. Según indicó, no se registró ninguna intervención más en el centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas.