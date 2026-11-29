Los líderes políticos y candidatos de las elecciones generales del 29-N acuden a los colegios electorales de distintos puntos de España a lo largo de la jornada de votación.

La jornada electoral de este domingo 29 de noviembre reúne las imágenes de candidatos y representantes políticos depositando su voto en las urnas durante la cita con las elecciones generales del 29-N. Desde la apertura de los colegios electorales, los aspirantes y responsables de las distintas formaciones van pasando por los puntos de votación asignados para ejercer su derecho al voto.

A lo largo de la mañana, el paso por las urnas abarca tanto a los cabezas de lista y dirigentes nacionales como a cargos autonómicos, provinciales y locales en distintos municipios y circunscripciones. Cada aparición en los centros de votación marca el ritmo de una jornada decisiva para configurar las Cortes Generales y el escenario político posterior al 29-N.

Las escenas de la votación se suceden en distintos puntos del territorio a medida que avanza el día, reflejando la participación de los distintos candidatos y líderes políticos en una cita clave para la ciudadanía.