Cargas policiales y cinco detenidos en la Complutense en el arranque de la huelga indefinida en la educación madrileña

El profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid ha iniciado este miércoles una huelga indefinida para reclamar "más recursos y mejores condiciones laborales", en una jornada de arranque marcada por la tensión y los incidentes en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde la Policía Nacional ha detenido a cinco personas acusadas de un presunto delito contra agente de la autoridad.

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La movilización, que comenzó de madrugada con un encierro nocturno en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense y un breve corte de tráfico en el Paseo de la Castellana en plena hora punta, vivió sus momentos más tensos frente a la Facultad de Ciencias Químicas. En este punto, unidades policiales cargaron contra un grupo de manifestantes que portaba pancartas a favor de la universidad pública. Según fuentes policiales, al menos dos agentes sufrieron heridas leves, sin descartar que a los arrestados se les atribuya también un delito de desórdenes públicos. Por su parte, la organización UCM por la Pública denunció que la Policía cargó "salvaje e indiscriminadamente" y responsabilizó directamente al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por haber desplegado un dispositivo que bloqueó el paso a los piquetes informativos, dejando a su vez a varios manifestantes heridos.

A la convocatoria de huelga indefinida se han sumado las plataformas de la UCM y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) x La Pública, mientras el resto de campus madrileños celebra actos de protesta. En el caso de la Complutense, se ha decretado un paro académico total que suspende la obligación de acudir a clase, no contabiliza faltas y aplaza pruebas de evaluación o prácticas. Las asambleas de las seis universidades públicas madrileñas preparan además dos jornadas adicionales de huelga para el 4 y 5 de noviembre, con el fin de rechazar el acuerdo de financiación plurianual suscrito en marzo con el Ejecutivo regional.

De forma paralela, sindicatos como Comisiones Obreras (CC.OO.) han confirmado la presencia de piquetes en centros de educación primaria y secundaria repartidos por toda la región, entre ellos el IES Satafi de Getafe, el IES Pío Baroja en Leganés, el IES Nicolás Copérnico y el CEIP José Hierro en Parla, el CEIP Pinocho en Torrejón, y centros de la capital como los IES Cervantes, Iturralde y Palomeras-Vallecas.

El comité de huelga agrupa a los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto a plataformas docentes como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP, con el respaldo de organizaciones de familias y estudiantes. Los convocantes subrayan el carácter inédito de una huelga indefinida con este formato en la región y achacan la protesta a la "infrafinanciación", el deterioro de los centros y la falta de voluntad negociadora de la Consejería de Educación.

Entre sus reivindicaciones principales, los docentes exigen recuperar un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Secundaria y Formación Profesional y de 22 en Primaria —incluyendo tutorías y jefaturas de departamento—, además de reducir las ratios a 13 alumnos en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en FP, adaptando también los grupos para el alumnado con necesidades de apoyo. En diversidad, reclaman un orientador por cada 250 escolares, refuerzo en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, y atención especializada en Educación Especial. A ello suman la recuperación de las aulas de enlace y la eliminación del modelo actual de bilingüismo.

En el apartado económico, la tabla reivindicativa incluye un incremento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente autonómico, la equiparación retributiva para el profesorado de FP y de Servicios a la Comunidad, y complementos de peligrosidad para Educación Especial, además de exigir personal administrativo en cada centro, climatización sostenible y el fin de la construcción por fases de las infraestructuras.

Para este primer día de huelga se han convocado concentraciones en la Puerta del Sol a mediodía y una manifestación entre Atocha y Sol a las 18:00 horas. El calendario continúa el jueves con una cadena humana frente a la Consejería de Educación a las 12:00 horas y asambleas por la tarde, mientras que el viernes concluirá con una asamblea abierta en el Parque del Retiro a las 12:00 y una segunda marcha de Atocha a Sol a las 18:00 horas.

Ante la movilización, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha garantizado el cumplimiento de los servicios mínimos para asegurar tanto el derecho a la huelga como el derecho al trabajo y la educación de quienes no la secundan. Zarzalejo ha defendido que su departamento mantiene abierta una mesa de negociación periódica cada dos semanas y ha sostenido que la Comunidad está cumpliendo la bajada de ratios tras el acuerdo sectorial vigente hasta 2028, con grupos ya situados en 20 escolares en 1º y 2º de Primaria. Respecto al ámbito universitario, la consejera ha calificado de "histórico" el plan de financiación firmado en marzo, asegurando que no existe motivo alguno que justifique los paros previstos para noviembre.