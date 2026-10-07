UNIÓN MÉDICA Y FACULTATIVA
Los médicos aplazan la huelga indefinida prevista para el 28 de octubre tras el adelanto electoral
UNIÓN MÉDICA Y FACULTATIVA
La Unión Médica y Facultativa (UMYF), en la que está integrado el Sindicato O'Mega, ha decidido aplazar la huelga indefinida de médicos y facultativos que debía comenzar el próximo 28 de octubre. La convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes han llevado a la organización a posponer el paro hasta que exista un nuevo Gobierno con capacidad para negociar.
La decisión no supone desconvocar la huelga ni poner fin a las movilizaciones. UMYF continuará organizando protestas para situar sus reivindicaciones en el debate político durante el periodo electoral.
La organización había registrado formalmente la convocatoria de huelga indefinida la pasada semana ante la falta de respuesta a sus demandas. Sin embargo, considera que con las Cortes disueltas y un Gobierno en funciones no existe actualmente un interlocutor con capacidad para negociar y asumir compromisos sobre la creación de un Estatuto Médico y Facultativo propio.
UMYF considera que, ante el nuevo escenario político, resulta más útil mantener las movilizaciones y trasladar sus demandas al debate electoral.
Por ello, reclama a todas las formaciones que concurran a las elecciones que definan su postura sobre el futuro de la profesión e incorporen a sus programas tanto el Estatuto Médico y Facultativo como las principales reivindicaciones del colectivo.
La organización advierte de que retomará la presión cuando se constituya el próximo Ejecutivo si sus demandas no son atendidas. La huelga indefinida queda así aplazada hasta que exista un nuevo Gobierno con plena capacidad para negociar.
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